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Araç takip sistemi sökülen TIR'da kaçak sigara ele geçirildi

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Gümrük Muhafaza ekipleri, araç takip sistemi ile takibe alınan TIR'dan cihazın söküldüğünü belirleyince operasyon düzenledi

15 Şubat 2018 15:47

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, Gümrük Muhafaza ekipleri, araç takip sistemi ile takibe alınan TIR\'dan cihazın söküldüğünü belirleyince operasyon düzenledi. TIR\'ın dorsesindeki gizli bölmede bulunan 21 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü\'nden gelen bilgiyi değerlendiren ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı\'ndan giriş yapan TIR\'a araç takip sistemi takarak, takibe aldı. Doğubayazıt üzerinden Halkalı Gümrük Müdürlüğü\'ne doğru yola çıkan TIR, güzergah boyunca Bakanlık Komuta Kontrol Merkezi\'nden uydu üzerinden takip edildi. TIR\'a takılı mobil ünitenin TEM Otoyolu\'nda söküldüğü uyarısı alınması üzerine Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkiinde konuşlanan ekipler, TIR\'ı durdurdu. TIR, Körfez ilçesinde bulunan bir limana çekildi. Burada yapılan x-ray taraması sonucunda dorsenin ön kısmında kaçak sigara olduğu tespit edildi. Dorsenin ön kısımda tabandan tavana kadar metal levhaların kenarlarına kaynatılarak gizli bir bölüm oluşturulduğu belirlendi. Siyah poşetlere sarılmış vaziyette değeri yaklaşık 200 bin TL olan 21 bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı üzerine sigara ve TIR\'a el konulurken, İran uyruklu oldukları öğrenilen A.D.Y. ile V.K. gözaltına alındı.

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