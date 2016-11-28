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Ekonomi

"Araç sigortasında yüzde 20 indirim geliyor"

Aralık 2015’te ortalama 400 lira civarında olan bir poliçe bedeli yılbaşından itibaren hızlı bir yükseliş içerisine girerek 800 liraya kadar çıktı

28 Kasım 2016 14:27

Hükümetin araç sigortaçı poliçelerinde yeni bir düzenleme planladığı öğrenildi. Star'ın haberine göre, devlet ile sigortacılar, tamirciler ve emniyet İngiltere’deki gibi çalıştay yaparak, sigortanın fiyatını yüzde 20'ye indirmenin yollarını arayacak.

16,5 milyon taşıt için zorunlu olan trafik sigortası ücreti devlet müdahalesine karşın firmaların direnci nedeniyle sadece yüzde 7 ile 9 oranında düştü. Hazine’nin hesaplamalarına göre en az yüzde 20 oranında indirim yapılması gerekirken yine Hazine verilerine göre Aralık 2015’te ortalama 400 TL civarında olan bir poliçe bedeli yılbaşından itibaren hızlı bir yükseliş içerisine girerek 800 liraya kadar çıktı. Bunun üzerine trafik sigortasının belirlenmesinde rol oynayan tüm kesimler İngiltere'de yapılan ve indirim sağlanan formüldeki gibi bir araya gelip maliyetlerin düşürülmesi için yeni bir yol haritası belirleyecek.

 

Hasar azaltılacak

 

Alınacak tedbirlerle komisyon oranlarının indirilmesi, daha az kaza olması, tamir ve tedavi masraflarının düşürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yolların güvenliği artırılırken, tedavi ve tamir giderlerinin düşürülmesi için yol haritası hazırlanacak. Özellikle ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltılmasına yönelik ilave alınması gereken önlemler belirlenecek. Maddi hasarın azaltılmasıyla ilgili olarak da tamirciler ve yetkili servislerle görüşülecek. Ayrıca zorunlu trafik sigortası primleri yüksek çıkan taksici ve minibüsçülerle de bir araya gelinecek.

 

Tamirciler de katılacak

 

İngiltere’de zorunlu trafik sigortasıyla ilgili fiyatların yüksekliğine yönelik gelen şikayetlerin ardından rekabet otoritesi, denetim otoritesi ve Meclisin ayrı ayrı rapor yazarak fiyatların düşmesine ilişkin stratejinin belirlendiğine dikkat çeken bir sektör temsilcisi, “Hükümet ‘ben düzenleme yapayım fiyat indirin’ demiş bizde olduğu gibi. Sonrasında farklı kesimler bir araya gelerek bir yol haritası hazırlanmış. Sonrasında ise İngiltere’de ortalama fiyatlarda düşüş olmuş” dedi. Alınan bilgilere göre yeni sistemin belirlenmesine ilişkin sektör temsilcileri ile Hazine yetkilileri İstanbul’da bir araya gelerek geniş katılımlı bir toplantı yapılması yönünde görüş birliğine vardı.Hazine Müsteşarlığı ve sektör temsilcilerinin yanı sıra, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, tüketici dernekleri, tamirciler, taksi, dolmuşçu ve eksperlerin içerisinde bulunduğu kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirilecek.  

 

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