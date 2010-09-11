Araç sahipleri vergilere dikkat!

T24- Türkiye’de milyonlarca araç sahibinin, indirimli Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasını bilmediği için, son beş yılda fazladan vergi ödediği ortaya çıktı.





Tüketiciler Birliği, indirim kapsamına girdiği halde, indirimden yararlanmadığı için fazladan vergi ödeyen araçların listesini çıkardı. Yapılan araştırmada, bu kapsamda değişik tip ve modellerde yaklaşık 500 aracın bulunduğu belirlendi. Araçların sahiplerinin fazladan ödediği vergi tutarı ise 500 liraya kadar yükseliyor.



Tüketici bilmiyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Avukat Hakan Tokbaş’ın hazırladığı “Motorlu Taşıtlar Vergisi Dosyası’na göre, “Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 5. maddesine dayanılarak çıkartılan 14 Aralık 2004 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 2005 yılı başından itibaren indirimli MTV uygulaması başlatıldı. Karara göre, “otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri araçlar” için ödenecek MTV tutarı, aracın kasko değerinin yüzde 5’ini aşıyorsa bir alt sınıftan vergi alınacak.

Örneğin, 1900 cm3 motor hacmine sahip ve 4 yaşında bir aracınız var. Aracınızın 2010 yılı MTV’si bin 384 lira. Eğer aracınızı kasko değeri 27 bin 680 liradan daha az ise, ödediğiniz vergi kasko değerinin yüzde 5’inden fazla demektir. Bu durumda indirimden faydalanma hakkı elde etmiş oluyorsunuz ve bin 384 lira yerine bir alt kademe olan 893 lira vergi ödemeniz gerekiyor. Kazancınız da 491 lirayı buluyor. Söz konusu indirim, tüm araçlar için geçerli olduğu için, araç sahiplerinin 2005 yılından itibaren bu hesaplamayı yapması gerekiyor.



İndirimden nasıl yararlanılıyor?

Maliye Bakanlığı, araçların kasko değerlerini hesaplamadığı için, dilekçe vermeden hiçbir aracın vergisinde indirime gitmiyor. Vergiler, yaş ve silindir hacmi dikkate alınarak yapılan sınıflardan ödenmeye devam ediliyor. İndirimden yararlanmak için şu yolu izlemeniz gerekiyor:

• Öncelikle aracınızın kasko değerini sigortanızdan öğrenin.

• Kasko değerinin yüzde 5’ini hesaplayın.

• Çıkan sonuç, ödediğiniz yıllık MTV’den yüksek çıkıyorsa, fazladan ödeme yapmışsınız demektir.

• Bu işlemin ardından, sigorta şirketinizden aldığınız kasko formu ile birlikte vergi dairesine giderek, düzeltme dilekçesi vereceksiniz.

• Bu haktan, aracını kasko yaptırmayanlar da yararlanabilecekler.

Elektrikli otoya teşvik çalışmasında otomotivciler de söz sahibi olacak

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, elektrikli otomobiller için sektör temsilcilerini Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na (EKK) davet edeceklerini belirterek, “Otomotiv sektörü strateji belgesine son şeklini vereceğiz” dedi. Otomotiv sektöründe 2013 dönemine kadar hangi adımların atılmasına dair çalışmayı EKK’da netleştireceklerini bildiren Ergün “Elektrikli araçlara yönelik bazı teşvikler Strateji Belgesi’nde yer alacak. Vergi teşvikleri gibi teşvikler, şarj istasyonun oluşturulması, teknolojinin geliştirilmesi için Ar-Ge teşvikleri, bu alanda çalışacak personelin istihdamı ile ilgili teşvikler de belgede yer alacak” dedi.



Elektrikli araçların kullanımıyla ilgili yeni bir vergi modeli oluşturmak gerekeceğine değinen Bakan Ergün, bu vergi modelinin oluşturulmasında Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışacaklarını dile getirdi.



Vergide fazla ödeme hangi modellerde?

Daha önce birçok kez araç sahiplerine, fazla ödeme konusunda uyarıda bulunan Tüketiciler Birliği, bu kapsamda fazla vergi ödeyen araçları tespit etti. İşte o araçlardan bazıları:



ALFA ROMEO 159 3.2V6: 2006-2010 yılları arası

AUDI A6 4.2FSI:

2007-2010 yılları arası



BMW X5 4.8:

2008-2209 yılları



Ford Explorer 4.0:

2008-2010 yılları arası

Honda Acura MDX:

2005-2009 yılları arası

Hyundai Sonata 2.4 GLS: 2008 yılı

KİA Opirus 3.8 GL:

2007-201 yılları arası

Opel Vectra 3.2 GTS: 2005-2010 yılları arası

Renault Megane HB Dynamıque 2.0:

2005-2009 yıları arası

Toyata Land Cruıser

D-4D:

2008-2010 yıllara arası



