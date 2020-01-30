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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat, MTV ödemesinde son gün yarın

30 Ocak 2020 12:00

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin son ödeme günü yarın sona eriyor. Yılda iki taksitle alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ocak ayındaki ilk taksitinin son ödeme günü yarın sona eriyor. Sürücülerin herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmamaları için yarın yani 31 ocak Cuma günü ücretleri ödemeleri gerekiyor.

MTV ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar isterlerse banka uygulamaları üzerinden isterlerse de yetkili vergi dairelerinden ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. MTV ödemeleriyle ilgili en çok merak edilen sorular ise şunlar MTV ücretleri ödenmezse ne olur? MTV ücretleri nasıl ödenir?

MTV ödenmezse ne olur?

MTV ödemelerinde son tarih olan 31 Ocak Cuma günü sonuna kadar ücretler ödenmemiş olursa her geçen ay ödemeniz gereken ücrete gecikme zammı uygulanır ve daha yüklü bir ücret ödemek zorunda kalırsınız. Eğer ödemelerin tarihinde ciddi bir farklılık oluşursa Maliye Bakanlığı evinize veya işyerinize uyarı mektubu gönderir. Uyarılara rağmen MTV ödemeniz gerçekleşmemesi halinde vergi borcunuz yüzünden bankalardaki hesaplarınıza el konulabilir.

 

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