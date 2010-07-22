'Araç saatte 1600 km hıza ulaşacak'

T24

Dünyanın en hızlı aracını geliştirme hedefiyle yola çıkan İngiliz mühendis ekibi, nihai sona hızla yaklaşıyor. Bloodhound isimli aracın geliştirildiğinde sadece 42 saniyede 1600 km/saniye hıza ulaşması bekleniyor. İngiltere'de hız tutkunu bir girişimci ile savaş pilotunun ortak projesi olan jet-roket otomobili, ulaşacağı bu hızla kolay kolay kırılamayacak bir rekora da imza atmış olacak.Yapımı halen devam eden ve uzunluğu 12.8 metreyi bulan aracın genişliği ise 6.4 metre. 6.5 ton ağırlığında olan araç, 300 farklı bileşenden oluşuyor. Aracın jet motorunun bulunduğu arka bölümü çelik ve alüminyumdan, ön yarısı ise karbon lifinden imal edildi.Eurojet savaş uçaklarında görülen EJ200 Typhoon jet motoru ile birlikte Falcon isimli küçük ve hafif bir hibrid roket motorundan güç alacak olan Bloodhound'un, daha önce hız rekorunu saatte 1230 km/saniye hıza ulaşarak kıran ThrustSSC isimli süpersonik aracı da geride bırakması bekleniyor.