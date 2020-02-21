Araç plakasına ceza sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden sorgulama nasıl yapılır?
* Öncelikle bu adrese girin. Üst tarafta bulunan ‘İşlemler’ sekmesine tıklayın.
* Buradan ‘Trafik Sorguları’ bölümünden ‘Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama’ kısmına tıklayın.
* Çıkan sayfada doldurulması istenilen alanları doldurun.
* Doldurulması istenen alanlar ‘isim, soy isim, TC Kimlik numarası ve doğum yılıdır.’
* Bilgileri doldurup sorgula dedikten sonra çıkan seçeneklerden biri ile sorgulama yapabilirsiniz.
* Çıkan seçenekler ‘Araç plakasına yazılan ceza sorgulama’, ‘Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama’, Tüzel kişi ceza sorgulama’, Otoparka çekilen araç sorgulama’dır.
* Araç plakasına yazılan trafik ceza sorgulamayı seçtiğinizde ise istenilen bilgiler ‘Plaka no’ ve ‘Tescil Belge Seri ve No’dur.
* Bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde sorgulama yapabilmektesiniz.
Aracınıza ait trafik cezasını sorgulamak için kullanabileceğiniz ikinci yöntem ise e-devlet Kapısı’dır. Bunun için takip etmeniz gereken adımlar şöyle:
* Öncelikle bu adresten giriş yapın.
* Linke tıkladıktan sonra e-devlet girişiniz yok ise sisiz kimlik doğrulama sayfasına yönlendirecek.
* Kimliğimi doğrula seçeneğine tıklayın.
* Kimlik doğrulaması için gerekli olan bilgiler TC. kimlik numarası ve e-devlet şifresidir
* Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.
* Ardından otomatik olarak Trafik cezası sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.
* Eğer son bir yıl içinde araç plakanıza yazılan bir trafik cezanız bulunuyorsa bu sayfadan görebilirsiniz.
*Ödeme yapmak için ise bu linke tıklayarak çıkan sayfadaki ‘Uygulamaya git butonuna basın’
* Ardından sizi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşıt borcu sorgulama sayfasına yönlendirecek ve eğer varsa taşıt borcunu gösterecek. Ardından ödeme işlemlerini takip edebilirsiniz.