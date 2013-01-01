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Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı, otomobil ve benzeri araçlar için 2013 yılında 56 lira ile 18 bin 803 lira arasında değişen tutarlarda vergi ödenecek

01 Ocak 2013 12:20

Motorlu Taşıtlar Vergisi tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Otomobil ve benzeri araçlar için 2013 yılında 56 lira ile 18 bin 803 lira arasında değişen tutarlarda vergi ödenecek.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aracın yaşına göre motor hacmi bin 300 cc ve altında olan otomobil, arazi taşıtları, kaptıkaçtı gibi araçlar için 56 lira ile 517 lira arasında, 2001-2500 cc arasındaki araçlar için 371 ile 3 bin 433 lira arasında, 4001 cc ve yukarısındaki araçlar için bin 457 lira ile 18 bin 803 lira arasında değişen motorlu taşıtlar vergisi ödenecek. Öte yandan motosikletler için motor hacmine ve yaşına göre, 16 lira ile bin 249 lira arasında değişiyor.

Bu arada minibüs sahipleri aracın yaşına göre 203 lira ile 620 lira arasında, panelvan ve motorlu karavan sahipleri aracın yaşı ve motor hacmine göre 308 lira ile  bin 249 lira arasında, otobüs ve benzerleri için aracın yaşına ve oturma yeri sayısına göre 410 lira ile 2 bin 500 lira arasında, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri araç sahipleri de aracın yaşı ve azami toplam ağırlığına göre 183 lira ile 2 bin 815 lira arasında vergi ödeyecek.
Uçak ve helikopter sahipleri de ağırlık ve yaşa göre 5 bin 10 lira ile 41 bin 789 lira arasında değişen vergiye tabi olacaklar.

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