-ARAÇ MUAYENESİNDE YENİ DÖNEM ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - Araç muayenesinde, Anti Blokaj Sistemli (ABS) üretilmiş araçların ABS'sinin iptal edilmesi veya fabrika çıkışı ABS'siz olarak üretilmiş araçlara sonradan teknik onay alınmadan ABS takılması ''ağır kusur'' sayılacak. Ulaştırma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle bir önceki muayenesine göre kilometresi düşük olan araçlar ''hafif kusurlu'', arka amortisörleri olmayan, lastik sayısı eksik olan veya aynı aks üzerinde farklı ebatta lastik kullanılan, ön cam buğu giderme sistemi çalışmayan araçlar ''ağır kusurlu'' kabul edilecek. Alınan bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olacak ''2011-2012 Yıllarında Uygulanacak Kusurlar Tablosuna'' göre araçların muayenede ''emniyetsiz'', ''ağır kusurlu'', ''hafif kusurlu'' kabul edilmelerine gerekçe olan ölçütlerde değişikliğe gidildi. Buna göre, araçların ABS'lerinin çalışmaması veya arızalı olması, fabrika çıkışı ABS'li üretilmiş araçların ABS'sinin iptal edilmesi veya fabrika çıkışı ABS'siz olarak üretilmiş araçlara sonradan teknik onay alınmadan ABS takılması, ''ağır kusur'' sayılacak. Yeni kusur düzenlemesiyle ABS'li üretilen yolcu ve yük taşıyan M2, M3, N2,N3,O3 ve O4 sınıfı ticari araçların ABS'lerinin çalışır durumda olması ve iptal edilmemesi, ABS'li olmaları gerektiği halde teknik mevzuata aykırı şekilde ABS'siz üretilmiş/tadil edilmiş araçların ve özellikle M2 sınıfı minibüs, M3 sınıfı otobüs ve O4 sınıfı römorkların üzerine sonradan ve teknik onay olmadan takılmış ABS'lerin araç muayenesi sırasında tespit edilmesi ve bunların teknik onay almaları güvence altına alınmış olacak. -MEVZUATA UYGUN DİNGİL İLAVE EDİLMEMESİ ''EMNİYETSİZ''- Düzenlemeyle bir önceki muayenesine göre kilometresi düşük olan araçların ''hafif kusurlu'' kabul edilmesi sağlandı. Yetkililer, bu durumdaki kilometre ibrelerinde geriye dönüş olmadığı için bu durumun ''ağır kusur'' yerine ''hafif kusur'' olarak kabul edildiğini belirtti. ABD üretimi olan ve renkleri ruhsattakiyle uyuşmayan araçlar nedeniyle mağduriyetler yaşandığını ifade eden yetkililer, bu durumdaki araçların ''ağır kusurlu'' yerine ''hafif kusurlu'' kabul edileceğini bildirdi. Araçlara mevzuata uygun şekilde dördüncü dingil ilave edilmemesi ''emniyetsiz'' olarak sayılırken, daha önceden ''hafif kusur'' kabul edilen arka amortisörlere ilişkin madde ''olması gerektiği halde arka amortisör yoksa 'ağır kusur' sayılacak'' şeklinde düzenlendi. Araçların lastik sayıları eksikse, aynı aks üzerinde farklı ebatta lastik kullanılmışsa ve ön cam buğu giderme sistemi çalışmıyorsa ''ağır kusurlu' olarak kabul edilecek. Öte yandan araç muayene istasyonlarında fiziksel eksiklikler nedeniyle ''damper muayeneleri yapılamayacak. Bu muayeneleri sürücülerin farklı yerlerde yaptırmaları gerekecek.