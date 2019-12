Araç muayene hizmetinde yeni dönem...

Uluslararası standartlarda hizmet sunmayı hedefleyen TÜVTURK Araç Muayene istasyonlarının yeni halkaları, İstanbul Çatalca, Kavaklı, Silivri, Pendik, Sultanbeyli, Mimarsinan, Esenyurt, Orhanlı, Hadımköy, Dudullu, Haraççı ve Şile ilçelerinde olmak üzere toplam on iki noktada faaliyet göstermeye başladı. TÜVTURK İstanbul Araç Muayene istasyonları, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek, 20 yıllığına İstanbul’da periyodik araç muayenesi için tek yetkili kurum olacak ve TÜVTURK iş Ortağı” TÜVTURK istanbul Taşıt Muayene istasyonları işletim Anonim Şirketi” tarafından işletilecek.



Kriterler

İlgili bakanlıkların yönetmeliklerine, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun olarak gerçekleştirilen araç muayenesi 4 formatta yapılıyor.



Kusursuz:

Muayene edilen araçta herhangi bir eksikliğin bulunmaması halidir. Bu durumda aracın ön plakasına ve muayene raporuna muayenenin geçerlilik süresini içeren etiket yapıştırılır. Ruhsat onaylanır, hologram yapıştırılır ve bir sonraki muayene tarihi yazılır.



Hafif Kusur:

Muayene sonrasında, yeniden muayenesine gerek duyulmayan ancak giderilmesi gereken eksikliklerin bulunması halidir. Araç muayeneden geçmiş sayılır. Aracın ön plakasına ve muayene raporuna muayenenin geçerlilik süresini içeren etiket yapıştırılır. Ruhsat onaylanır, hologram yapıştırılır ve bir sonraki muayene tarihi yazılır.



Ağır Kusur:

Aracın muayenesi sonucunda, tamirine ihtiyaç duyulacak derecede eksiklikler tespit edilmesi halidir. Bu eksikliklerin giderilerek bir ay içinde aracın yeniden muayeneye gelmesi gerekmektedir. Aracın muayene raporuna geçici kusurlu araç etiketi yapıştırılır. Bir ay içinde raporda bulunan kusurlar tamir ettirilir ve raporla birlikte aynı istasyona gelinmesi gerekmektedir. Bir ay içinde gelen araçlarda bir muayene tekrarı ücretsizdir.



Emniyetsiz:

Aracın; can ve mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlikeli olacak derecede kusurlarının, eksikliklerinin tespiti halidir. Aracın durumu en yakın trafik zabıtasına bildirilir. Aracın emniyetsiz olduğuna dair rapor verilir. Bir ay içinde raporda bulunan kusurlar tamir ettirilir ve raporla birlikte aynı istasyona gelinmesi gerekmektedir. Bir ay içinde gelen araçlarda bir muayene tekrarı ücretsizdir.



Aracınızda Bulunması Gereken Ekipmanlar



İlkyardım Çantası:

Traktörler ve motosikletler hariç tüm motorlu araçlarda en az 1 adet.

Üçgen Reflektör:

Motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda 2 adet.

Yangın Söndürme Cihazı:

Sayısı ve kapasitesi araca ve kullanım amacına göre değişiklik gösterir.

Stepne:

Motosikletler ve lastik tekerlekli traktörler hariç bütün araçlar ile tarım orman römorkları da dahil olmak üzere tüm römorklarda her zaman kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.





Gezici araçla hizmet de verilecek

İstanbul’daki on iki sabit istasyona ek olarak 1 gezici araç muayene istasyonunun da hizmete gireceğini ve bu istasyonun Adalar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Şişli, Avcılar, Üsküdar ve Zeytinburnu gibi çevre ilçelere hizmet götüreceğini açıkladılar.





Muayene için gereken zorunlu belgeler



Ruhsat: Trafik Tescil Belgesidir.



Fenni Muayene İzin Belgesi: Vergi dairesi veya bürolarından alınan ve aracın vergi borcu, trafik cezası ve OGS geçiş borcu olmadığını belirten belgedir. İstasyonda yapılan sorgulamada aracın muayeneye engel borcu görünmez ise bu belge aranmaz.



Trafik Sigortası: Mali Sorumluluk Sigortası akit belgesi ( İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dâhildir. Bu araçlar için Mali Sorumluluk Sigortası talep edilmez. )



Araçta Kontrolü Yapılan Noktalar

TÜVTURK'te araç muayenesi; elle tutulabilen, gözle görülebilen ve ulaşılabilen aksamların muayene edilmesiyle gerçekleşir. Kapalı kutular içinde veya kaplamalar altında ulaşılamayan aksamlar kontrol edilmez. Gerekirse bu aksamların fonksiyon kontrolü yapılır.



1.) Fren tertibatı

2.) Direksiyon Sistemi

3.) Görüş Şartları

4.) Aydınlatma Sistemi

5.) Aks, jant, lastik ve süsyansiyon sistemi

6.) Şase ve Şase bağlantı parçaları

7.) Pasif güvenlik sistemleri ve diğer donanımlar

8.) Gürültü seviyesi

9.) Yolcu taşıyan araçların ısıtma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri