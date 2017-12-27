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Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından işçi - işveren çözüm sürecini konu alan kamu spotu

  ANKARA (DHA) - ADALET Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan işçi - işveren çözüm sürecini konu alan kamu spotu RTÜK tarafından onaylanarak yayınlandı

27 Aralık 2017 19:38

 

ANKARA (DHA) - ADALET Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan işçi - işveren çözüm sürecini konu alan kamu spotu RTÜK tarafından onaylanarak yayınlandı.
 

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