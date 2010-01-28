Arabulucu bakan Binali Yıldırım umutlu

T24- Başbakan ile sendikaların 18.00'deki randevusuna saatler kala, konuyla ilgili ‘arabuluculuk’ görevi üstlenen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım sorunun istismarcıların elinden kurtarılıp suhuletle çözümü için gayret ettiklerini belirtti. Yıldırım, “İşin bugün çözüleceğini ümit ediyorum. Bir katkımız olduysa mutlu oluruz” dedi.



Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle sohbet toplantısı gerçekleştiren Bakan Yıldırım, Başbakan’ın bilgisi dahilinde Türk-İş Başkanı ile görüştüğünü söyledi. Bu görüşmede daha çok işçilerin beklentilerini aldığını belirten Yıldırım, konunun Tekel işçilerinin haklarını aramanın ötesine gittiği tespitinde bulundu. Seka’da da durumun böyle olduğunu anımsatan Yıldırım, işçinin hakkını aramasının demokratik bir hak olduğunu belirtti. Ancak bu masum hakkı marjinal grupların başka yerlere götürmek istediğini savundu.Olayı istismarcılardan kurtarmak için bugün son kez Başbakan’ın sendikalarla bir araya geleceğini söyledi.

İstismarcıların kimler olduğu sorusuna ise Bakan Yıldırım, bazı siyasi partiler ve marjinal sivil toplum örgütlerinin dayanışma içinde oldukları sözüyle karşılık verdi. Bunun masum bir dayanışma olmadığını, ‘hükümeti yıkacağız’ söylemi içinde olduklarını belirtti.

Yükümlülüğümüz yoktu!



13 bin işçiye devlette geçici kadro verdiklerini anlatan Yıldırım, “Hiçbir yükümlülüğümüz olmadığı halde devlette çalışmanın yolunu açtık. Kamuda çalışmaya devam etme hakkı verdik. Şartlarını da iyileştirdik. Tüm haklarını da alacaklar.

69 milyonun hakkını da gözetmeliyiz!



Türkiye şartlarında işsizliğin bu kadar yaygın olduğu bir ortamda, milyonlarca kişinin ben bu şartları kabul ederim, diyeceği bir ortamda herkesin anlayış göstermesi lazım. 72 milyonun hakkı olan kaynakların dağılımında adil olmayılız. Tabii ki 2-3 milyonluk kamu işçisinin hakkını koruyacağız ama 69 milyonun hakkını da gözetmek zorundayız.