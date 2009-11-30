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Dünya

Arabistan'daki selde ölü sayısı 107'ye çıktı

Suudi Arabistan'da geçen hafta yağan şiddetli yağmurun yol açtığı sel yüzünden ölenlerin sayısının 107'ye ulaştığı bildirildi.

30 Kasım 2009 02:00

T24 - Suudi Arabistan'da geçen hafta yağan şiddetli yağmurun yol açtığı sel yüzünden ölenlerin sayısının 107'ye ulaştığı bildirildi.

Saudi Gazette, sel felaketinde 107 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 400 kişinin de kurtarıldığını yazdı.

Evlerini kaybeden 2 bin 186 aile ise geçici olarak çeşitli yerlere yerleştirilecek.

Cidde Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Kutubhanah, Saudi Gazette'ye şehrin kanalizasyon sisteminin sadece yüzde 30'unun düzgün çalıştığını söyledi.

Bu arada güvenlik güçleri selden etkilenen bölgelerdeki ailelere yardım için büyük bir çalışma başlattı. Hükümet tarafından da ailelere maddi yardımlar yapıldı.

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