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Dünya

Arabistan'da 'bir kadına dört erkek'

Suudi televizyonunda yayınlanan ve bir kadının dört erkekle evlendiği komedi programı ülkede tartışma yarattı...

20 Ağustos 2010 03:00

T24 - Suudi televizyonunda yayınlanan ve bir kadının dört erkekle evlendiği komedi programı ülkede tartışma yarattı. Her yıl Ramazan ayı boyunca televizyonda yayınlanan Suudi Arabistan'ın en ünlü komedi dizisi Tash Ma Tash (Önemsiz Şey), hassas konulara dokununca tepki çekti.

Kadın karakterin dört koca alması ve Suudi erkeklerinin dört kadınla evlenmelerini meşrulaştırmak üzere safrettiği sözleri kullanması ve hakim erkek söylemini benimsemesi kimi kesimleri kızdırdı.

İlk kocasıyla evlendiğinde beş yıldır kocasının kendine bakmamasından ve işle çok meşgul olmasından şikayet eden karakter, ikinci evliliğini arkadaşlarına gösteriş olarak, dördüncü evliliğini ise Suriyeli bir erkekle yapıyor. Bunun nedenini de Suudi erkeklerinden sıkılması olarak açıklıyor. Beşinci evliliğini yapmaya karar verdiğinde ise kimden boşanacağını belirlemek üzere dört kocası arasında kura çekiyor ve onları kıskançlıktan birbirine düşürüyor.

Ülkedeki muhafazakar din adamları dizi nedeniyle öfkeden deliye dönerken, imamlardan biri Şeyh Saad Al Burayk, "Burada biri inciten komedi adı altında dinimizle ve inançlarımızla alay edilmesidir" diye konuştu.

Tash Ma Tash'ın yasaklanması yönünde çok sayıda girişimde bulunulsa da programın Kral Abdullah'ın favorilerinden biri olduğu belirtiliyor.

Ölmüş annelerinin ülke dışında doğmuş bir Arap olan erkek kardeşini ziyaret etmeye karar veren iki adamın dayılarının Hristiryan bir rahip olduğunu bulmalarını anlatan geçen haftaki bölüm de tartışma yaratmıştı. Bu bölümde şok eden nokta, dinine rağmen, iki adamın dayılarının dürüstlüğüne ve cömertliğine hayran kalarak ona saygı duymalarıydı.



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