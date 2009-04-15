T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Arabeske akustik rock yorumu geliyor

Unutumaz arabesk şarkıları, farklı müzik gruplarından gelen müzisyenlerin oluşturduğu ekiple yeniden yorumlanıyor

15 Nisan 2009 03:00

Bergen'den Kamuran Akkor'a, Ferdi Tayfur'dan İbrahim Tatlıses'e arabesk müziğe yıllardır emek veren sanatçıların unutulmaz eserleri, farklı müzik gruplarından gelen müzisyenlerin oluşturduğu bir ekiple yeniden yorumlanıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, arabesk parçaların akustik rock ve arabesk birleşiminde unplugged (hiçbir elektronik enstrüman kullanmadan yapılan müzik) yorumlandığı "İstanbul Arabesque Project" konseri, 23 Nisan Perşembe gecesi, Studio Live'da izlenebilecek.

Davulda Rüya Grubu'ndan Barbaros Akbulut, elektro gitarda Buz Grubu'ndan Özer Kırçak, perdesiz gitar ve cümbüşte Rüya Grubu'ndan Korkut Peker, vokal ve klarnette Serkan Bağkesen ve basta Erkut Demiroyan'ın yer aldığı "İstanbul Arabesque Project"in, her konserinde sürpriz sanatçılara da yer veriliyor.

Konser biletleri 15 liradan Biletix'te satışta



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24