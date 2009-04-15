Arabeske akustik rock yorumu geliyor

Bergen'den Kamuran Akkor'a, Ferdi Tayfur'dan İbrahim Tatlıses'e arabesk müziğe yıllardır emek veren sanatçıların unutulmaz eserleri, farklı müzik gruplarından gelen müzisyenlerin oluşturduğu bir ekiple yeniden yorumlanıyor.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, arabesk parçaların akustik rock ve arabesk birleşiminde unplugged (hiçbir elektronik enstrüman kullanmadan yapılan müzik) yorumlandığı "İstanbul Arabesque Project" konseri, 23 Nisan Perşembe gecesi, Studio Live'da izlenebilecek.



Davulda Rüya Grubu'ndan Barbaros Akbulut, elektro gitarda Buz Grubu'ndan Özer Kırçak, perdesiz gitar ve cümbüşte Rüya Grubu'ndan Korkut Peker, vokal ve klarnette Serkan Bağkesen ve basta Erkut Demiroyan'ın yer aldığı "İstanbul Arabesque Project"in, her konserinde sürpriz sanatçılara da yer veriliyor.



Konser biletleri 15 liradan Biletix'te satışta







