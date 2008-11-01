Arabesk müziğin ünlü söz yazarı: Ali Tenküre

Ali Tekintüre (55), arabesk müziğin şarkı sözü yazarı. Tanrım Beni Baştan Yarat, Baharı Bekleyen Kumrular Gibi, Canım Dediklerim, Seni Yakacaklar, Sürünüyorum, Senden Vazgeçmem, Birisi. Bütün bu lafları o buldu.



Yazdığı 1500 şarkı sözü, kaset ve CD’lere Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Bülent Ersoy, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Adnan Şenses, İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş gibi isimler tarafından okundu. Ali Tekintüre şimdi MESAM’ın yönetim kurulu üyesi ve telif hakları için mücadele veriyor. Şimdi en tanınmış 10 şarkısından oluşan bir rock albümü yapıldı.



Ali Tekintüre, Adıyaman’ın üzümüyle meşhur Besni ilçesinde sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak doğdu. 10 yaşında babasını kaybetti, ailesiyle İstanbul’a göç etti. Şehre göçün getirdiği maddi zorluklar yüzünden liseden ayrılmak zorunda kaldı. İşportada çanta sattı, kuyumcu amcasının yanında meslek öğrenmeye çalıştı. Bir yandan da kağıtlara duygularını yazıyordu. Yıllar geçtikçe karaladığı sözler daha anlamlı dörtlükler haline gelmeye başladı.



Onu meşhur eden şarkının ilk dörtlüğünü de 15 yaşındayken yazdı: "Gülmeyecek bu yüzü neden verdin bana yarab, ya birazcık neşe ver ya beni baştan yarat." İki sene sonra dörtlüğü tamamladı: "Baştan yarat ellerimi, baştan yarat gözlerimi, baştan yaz şu kaderimi, Tanrım beni baştan yarat."



Yazdığı sözleri gazetelerin şiir sayfalarına gönderiyordu ama bunlar yayınlanmıyordu. 20 yaşında her şeyin değiştiği anı şöyle anlatıyor: "Bir gün arkadaşım elinde bir gazeteyle geldi. ’Senin bize her zaman söylediğin şiir aslında başkasına aitmiş. Emel Sayın yeni albümünde okumuş’ dedi. Çok şaşırdım. Sonradan öğrendim ki Tanrım Beni Baştan Yarat’ın sözleri gazetede yayınlanmış. Oradan görüp albüme koymuşlar."



Askerden döner dönmez hemen İMÇ’nin yolunu tuttu. Emel Sayın’ın okuduğu şarkıdan müzik kariyerindeki ilk parasını kazandı: 300 lira.



Tekintüre o günlerde İMÇ’de bestecilerin onu parmakla göstermeye başladıklarını anlatıyor: "Şarkı sözlerimin bir hikayesi olduğunu ve çok ilginç bulduklarını söylüyorlardı. Sanırım yazdıklarımla o dönem bir çığır açtım." Tanrım Beni Baştan Yarat’ı Emel Sayın’ın ardından Gönül Akkor söyledi, ardından aynı isimle şarkının filmi çekildi. Bu başarıyı İçiyorsam Sebebi Var, Kaderi Ben mi Yarattım, Dert Çekmeye Gidiyorum gibi şarkı sözleri takip etti. Artık en çok sevilen 10 arabesk şarkının dokuzunda onun imzası vardı. Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Coşkun Sabah gibi onlarca kişi şarkılarını okudu. Pek çok kişi onun şarkılarıyla üne kavuştu.



Arabamın borçları hala bitmedi



Bunlar olurken Ali Tekintüre özel hayatının değişmediğini söylüyor: "Aksaray’da aynı şartlarda yaşamaya devam ettim. Şarkılarımın başarısını da buna bağlıyorum. Sözcüklerim halkın arasında onlara dair acılarla çıkıyordu. Yıllar boyu Unkapanı’nda banklarda oturduk. Sırtımızdan trilyonlar kazanan yapımcılar bize oturacak bir yer bile yapmadı. Maalesef Türkiye’de telif hakları böyle. Şu anda bir evim ve borçlarını ödediğim bir arabam var."



Tekintüre bazı şarkıları yıllar içinde yazdı. Bazılarını 10 dakikada bitirdi. O anda elini cebine atıyor, üzerinde dörtlükler yazılı bir sürü kağıt parçası çıkıyor: "Bir şarkının ne zaman yazılmaya başlayacağı ve biteceği asla belli olmaz. Söz yazmalıyım diyerek masaya oturursunuz ama iyi bir şarkı için ruh şart."



Rock-Arabesk albümü



Fairuz Derinbulut, 1996’da kurulmuş bir rock grubu. 2003’te bir albüm çıkardılar. İkinci albümleri, Ali Tekintüre’nin 10 şarkısından oluşuyor: Senden Vazgeçmem, Canım Dediklerim, Kalbini Mahşere Götür, Benim İçin Üzülme gibi. Grup üyeleri "Ali Tekintüre arabeskin gizli kahramanı. Parçaları onunla seçtik. Altyapıları bazen reggae bazen punk bazen çok sert bazen de arabeske sadık kalarak yaptık" diyor.



Söz yazarlarının telif mücadelesi



Eskiden söz yazarları bestecilerin beşte birini alıyordu. MESAM’dan istifa ettim. Sonra yarı yarıya kazanç sistemi kabul edildi geri döndüm. Şimdi televizyonlarda şarkı başına bize 6 YTL ödeniyor. İhtarname çekip şarkılarımın kullanılmasını istemediğimi söyledim.



