Arabesk Flamenko yapmak istiyorlar

Çıkış şarkıları “Evlerinin Önü Boyalı Direk” kulaktan kulağa yayıldı. Youtube’da milyonlarca kez tıklandı. Böylece, Öykü ve Berk Gürman ikizlerinin bir anda yıldızları parladı. İlk albümlerini çıkardılar. Üzerinden bir buçuk yıl geçti. Yeni albümleri İki Arada ile geri döndüler. Bu sefer bir Türk sanat müziği şarkısını flamenko ile buluşturarak karşımızdalar.



Öykü - Berk’e şöhretle birlikte hayatlarında nelerin değiştiğini, yeni albümlerini ve haklarında çıkan eleştirileri Hürriyet sordu.



Öykü ve Berk, sadece bir internet sitesiyle tanınmadıkları görüşündeler. Onlar dokuz yaşından beri müzikle uğraşıyor. İkisi de müzik eğitimi almış. Tabii internetin yükselişlerindeki payını da reddetmiyorlar: “İlk videomuz 25 milyon tıklandı. Bindiğimiz dalı kesmeyiz.”



Müzik ne kadar uzun yıllardır hayatlarının odak noktasında olsa da, bir buçuk yıl içinde gelen şöhret önlerine pek çok alternatif çıkardı. Üzerlerine büyük bir misyon yüklendiğinden bahsediyorlar: “O dönemde aniden ilgi bombardımanına tutulduk. Çok kuvvetli bir çıkış yaptık. Bu kadarını amaçlamamıştık. Bu başarı bize sorumluluk yükledi.”

Şöhretle birlikte kesinlikle değişmediklerini anlatıyorlar. Yine de eski arkadaşlarından bazılarını kaybetmişler. Berk, “Bazılarının gözünde değiştik” diyor.



Eleştiri oklarından da nasiplerini aldılar. Öykü, bunlara alıştıklarını anlatıyor: “Bizim yaptığımız işin bir örneği yok. İyi olan kıskanılıyor.” Kariyerleriyle ilgili önemli kararlar da verdiler. Kendilerini taşıyamadığını düşündükleri plak şirketlerini değiştirip Pasaj Müzik ile anlaştılar. Televizyona ısınıp, TRT’ye 13 bölümlük canlı şov programı hazırladılar: “Sırada başka bir şov programı var. Çok yakında duyacaksınız” diyorlar.



Özel hayatlarında da yenilikler oldu. Öykü, aynı zamanda menajerleri olan Cem Köksal ile iki yıllık ilişkisine devam ederken, Berk hayranlarından biriyle dokuz ay önce evlendi.



İspanya’da albüm çıkarmak istiyorlar



Şimdi ikinci albümleri İki Arada ile karşımızdalar. Bu kez çıkış şarkıları, bir Türk sanat müziği klasiği; “Seni Ben Unutmak İstemedim ki”. Türk sanat müziğini makamsal olarak, flamenkoya ve felsefelerine yakın buldukları için seçtiler.



Albümde Çorum yöresine ait iki türkünün birleşmesinden oluşan İlvanlım-Bedirik, Kırşehir yöresine ait Ah Yalan Dünya ve Erzincan yöresine ait Yaktın Yandırdın Beni isimli türküler, flamenko ritimleriyle seslendiriliyor. Söz ve müzikleri kendilerine ait dört yeni şarkı var. Bir de İspanyolca bir halk türküsü bulunuyor.



Yeni albümlerinde diğer bir fark ise Öykü’nün vokalinin daha ön planda olması. “Ben bir sonraki albümde daha çok vokal yapacağım. Ayrıca ben daha arabeskim ve arabesk flamenko yapmak istiyorum” diyor Berk. Albümü İspanya’da yayınlamak için de çalışmalara başlamışlar. Nisan sonunda İspanya’ya gidip oradaki plak şirketleriyle konuşacaklar.



Ben sahnede yılan olur sokarım



Öykü Hanım sahnede çok iddialıymışsınız...

Benim için, güzel sesi var ama çirkin kız, diyemezler. Çünkü güzelim. Ya da Berk’e sesi yok diyemezler. Bir kere en başta bizim karizmamız var. Sahnede devleşip ejderleşiyoruz. İlla ki kalçanızı veya göğsünüzü açmanız gerekmiyor. Ben sahnede yılan olur sokarım. Bakışım veya el hareketimle dinleyiciyi alırım, bırakmam.



Ama Berk’in vokalini eleştirenler var...

Şan dersi almış biri olarak çok beğeniyorum. Abuk bir durum olsa söylerim.



Sizin için tek albümlük şarkıcılar da diyenler oldu...

Bunun nedeni Youtube’dan ünlü olmamız olabilir. Ama müzik bizim mesleğimiz. Biz eller havaya nidalarıyla müzik yapmıyoruz.



Evlerinin önü boyalı direk şarkısından sonra neden başka hit şarkınız olmadı?

Berk: Bu şekilde algılanmamızda eski plak şirketimizin payı büyük. Bütün şarkılara klip çekilse, radyoda çalınsa hepsi hit olurdu.



Şarkıları sürekli gülerek söylemeniz bazıları tarafından eleştiriliyor?

Öykü: Flamenko hayatla dalga geçer. Ben gülmeyi severim. Herkesin bir mimiği vardır. Ayrıca karşımdaki insanlar bana mutlulukla bakınca yüzümde öyle bir mimik oluşuyordur.



Bir de şarkı aralarındaki oley, yaşa gibi nidalarınız var. Bunlara da sinir olanlar var.

Öykü: Bu nidalar yeni albümde daha az. Konserlerde bunun nedeni, gaza gelmem. Eğer flamenko dansı bilen insanlar varsa bunun nedenini daha iyi anlarlar.



Flamenko söylemek zor mudur? Mesela detone olduğunuz yazılmıştı.

Öykü: Flamenko şarkıcıları oturarak söyledikleri için nefes sorunu yaşayabiliyor. Birazcık doğaçlama olan her şeyde detone olunabilir. Ezbere dayalı iş yapmıyorum ve yapmayacağım.



Ezanın da flamenko olduğunu düşünüyormuşsunuz?

Berk: Flamenko Tanrı’ya yakarış. Felsefeleri aynı. Makamsal olarak da benziyorlar.



İkinize ayrı ayrı albüm yapma teklifi gelirse kabul eder misiniz?

Öykü: Geliyor, sıcak bakıyoruz. Öykü - Berk olarak albümlerimiz çıkmaya devam eder. Ama arada biz de ayrı ayrı çalışabiliriz. Bizi kimse yıkamaz. Çünkü grup değil, kardeşiz.



