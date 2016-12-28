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Yaşam

Arabasını park ettiği yeri unuttu; bir aydır sokak sokak geziyor

"Araç kuş oldu, uçtu gitti sanki, hiçbir yerde yok"

28 Aralık 2016 21:48

Aracını park ettiği yeri unutan Adem Açıkgöz 1 aydır sokak sokak araba arıyor.

Show TV'nin haberine göre, kanser hastası olan Adem Açıkgöz arkadaşının otomobilini emanet aldı. Tedavi olmak için hastaneye gitti. Hastaneden aynı otomobille çıktı ama evine yaya olarak döndü.

İddiasına göre otomobili nereye park ettiğini bir aydan beri hatırlayamıyor ve elinde sadece 40 bin liralık aracın anahtarı var.

Adem Açıkgöz olayı şöyle anlattı: 

"Aracın kaybolduğu gün ben arabayı her tarafa bırakmış olabilirim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Aracı arkadaşımdan hastaneye gelmek için ödünç almıştım. Kanser olduğumu yeni öğrenmiştim. Aldığım ağır ilaçların etkisiyle bilinç kaybı mı yaşadım acaba, bilmiyorum. Ama ben arkadaşımdan ödünç aldığım araçla hastaneye geldiğimi ve bir yere park ettiğimi hatırlıyorum. Ancak hastaneden çıktıktan sonra aracı asla bulamadım. Her türlü makama başvuruldu. Araç kuş oldu, uçtu gitti sanki, hiçbir yerde yok. Bıraktığım yerden emin olamadığım için çalınmıştır da diyemiyorum. Durumum da kötü ben bu aracın parasını karşılayamıyorum. Gece gündüz sokak sokak araba arıyoruz."

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