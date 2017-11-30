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Araban'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

30 Kasım 2017 15:10

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'in Araban ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kemal Cengiz yönetimindeki 63 ZR 008 plakalı kamyonet, Ziyaret Mahallesi yakınlarında sürücüsü tespit edilemeyen 01 PD 885 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonetlerin sürücüsü ile Ali Çakti yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye taşınan yaralılardan Ali Çakti, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Çakti\'nin cesedi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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