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ARABAN'DA 140 DÖNÜM ORMAN YANDI ARABAN (A.A)

22 Ağustos 2010 12:58

-ARABAN'DA 140 DÖNÜM ORMAN YANDI ARABAN (A.A) - 22.08.2010 - Gaziantep'in Araban ilçesindeki hatıra ormanında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyü mevkisinde Kaymakamlığın oluşturduğu Araban Hatıra Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgedeki Saad Bin Ebi Vakkas türbesi çevresindeki Hazine'ye ait 400 dönümlük arazide kurulu hatıra ormanında çıkan yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Araban ve Elif belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. İlçe merkezinde Araban Müftülüğünce merkezi sistemle yapılan anons sonrasında vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında hatıra ormanı çevresindeki Antep fıstığı ağaçları da zarar gördü. Kaymakam Fetullah Duman, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Cumhuriyet Savcısı Ali Akın Doğuşlu, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Nejat Özgen de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını izledi.  Belediye Başkanı Özdemir, yaptığı açıklamada, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin büyük çabalarına rağmen, çeşitli çam ağaçlarının bulunduğu 140 dönümlük alanın yandığını söyledi. Özdemir, yangının türbenin elektrik hattının kısa devre yapmasından kaynaklandığının sanıldığını ifade ederek, zarar gören alanını yeniden ağaçlandırmak için çalışma başlatacaklarını kaydetti.

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