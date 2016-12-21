Araba kiralama firmalarına 'bombalı saldırı' uyarısı

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İzmit'te oto kiralama firmalarında denetimde bulunurken, firma işletmecileri bombalı eylemlere karşı uyarıldı. Firma yetkililerinden araç kiralama sırasında dikkatli olmaları istendi.

Doğan Haber Ajası'nda (DHA) yer alan habere göre İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yetkilileri, oto kiralama firmalarına yönelik denetimler yapıldığını belirterek, "Yaptığımız denetimlerde kurallara uymayan işyerleri uyarıldı. Ayrıca, oto kiralama firmaları bombalı eylemlerle ilgili olarak da uyarılarak, kiralama işi sırasında dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda polise haber vermeleri de istendi" dedi.