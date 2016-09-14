Araba fiyatına güvercin satıyorlar

Hafta sonları kurulan Edirnekapı Kuş Pazarı’nda her türden kuşa rastlamak mümkün. Altın değerindeki güvercinlerin alıcı bulduğu pazarda kuş fiyatları 50 liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Milliyet'ten Ozan Güvence'nin haberine göre, günde ortalama 1000-1500 kişinin ziyaret ettiği pazar özellikle güvercinler için geniş bir yelpaze sunuyor. Şebab, Posta, Buhara, Van Kaplanı ve Mardin Güvercinleri pazarda meraklıları tarafından satın alınıyor. Dudak uçuklatan rakamlara satışların yapıldığı pazarda tezgâh kuranlar arasında evinde yetiştirdiği fazla güvercinleri satmak için gelenler de var, ticari amaçlı olarak satış yapanlar da.

"Bu bir gönül işi"

Yıllardır kuş pazarında güvercin satan Kamuran Tırpan, 6 yaşından beri güvercin beslediğini ve kuş satıcılığının baba mesleği olduğunu vurgulayarak, “Bu bir gönül işi. Çocukluğumda babamla güvercin beslerdik. Baba kendimi bildim bileli kuş pazarlarında güvercin satar. Ben de emekli olduktan sonra babam gibi güvercin satmaya başladım. Güvercinlerin arasında olmak huzur verici. Daha çok evde yetiştirdiğim kuşları satıyorum. Benden güvercin alanlar memnun. Dolandırıcılık, hile ben de yok” diyor.

Kuş pazarının daimi müşterilerinden Güntay Turan da kuş pazarlarını hayvanseverlerin bir araya geldiği buluşma noktası olarak nitelendiriyor ve şunları söylüyor:

“25 yıldır güvercin besliyorum. Kuş beslemek en büyük hobim. Fırsat buldukça kuş pazarına gelip geziyorum. Oğluma da kuş sevgisini aşılamak istediğim için, onu da buraya getiriyorum. Kuş pazarları insanları bir araya getiriyor. Bana göre güzel bir etkinlik alanı burası.”

"En değerli olanı Mardin güvercini"

Güvercin çeşitleri arasında en değerlisinin ‘Mardin güvercini’ olduğunu söyleyen Kamuran Tırpan, “Bir güvercinin değerini gösteren en önemli özellik havada yaptığı sortiler, taklalardır. Bir güvercin havada ne kadar çok kalıp iniş çıkış yapıyor, takla atıyorsa o güvercin o kadar özel ve değerlidir. Bu uçuş kabiliyeti de Mardin güvercini denilen cinse has bir özelliktir. Mardin güvercinleri çok değerli ve paha biçilemezdir “ diye konuşuyor. Kuş Pazarı’nda Mardin güvercininin değeri 20 bin liraya kadar çıkıyor.