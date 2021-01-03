Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbolda 2020-2021 sezonu devre arası transfer dönemi merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, devre arası transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak ve 1 Şubat'ta sona erecek.

Süper Lig 'in dört büyükleri ve bir çok kulüp görüşmelerini sürdürdüğü transferlerini ilk günden itibaren açıklamaya başlayacak. Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.