Ara tatil bitti; 18 milyon öğrenci ders başı yaptı

Ara tatilin sona ermesiyle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren servislerin yollara çıkmasıyla, İstanbul'da özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğunun olduğu görüldü.

İkinci yarıyıl 9 Haziran cuma günü sona erecek. Bu dönem 8’ler TEOG ve 12’nci sınıflar ve mezunlar ise YGS-LYS’ye girecek.

Öğrenciler iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 9 Haziran’da sona erecek ikinci dönemin ilk derslerine girdi. Bu yarıyıl 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri ile lise mezunları için bir üst öğretim kurumuna geçiş sınavlarına hazırlıkla geçecek. Dolayısıyla 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerini oldukça zorlanacakları ve sürekli çalışmalarını gerektiren bir dönem bekliyor.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 12 Mart, Temel Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG) 26-27 Nisan ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 10-11-17-18 Haziran’da yapılacak.