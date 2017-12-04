Ara karar verildi; Mehmet Baransu'nun tutukluluk hâli devam edecek

Taraf Davası'nın 6. duruşması görüldü. Mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu bulunan Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Baransu mahkemede, "Ahmet Altan ve benim tahliyeme karar verildiği gün bu ülkede çok şey değişmiş olacak" dedi.

Duruşmada Baransu'yu CMK uyarınca barodan görevlendirilen bir avukat temsil etti.

Baransu ifadesinde savunma yapmayacağını söyleyere şu ifadeleri kullandı: "Savunma yapmaya hazırdım ama bugün cezaevinden çıkarken savunma evraklarıma el kondu. Savunma yapamayacağım. Dilekçede belirttiğim kitaplar tarafıma verildikten sonra savunmamı yapacağım. Kitapların tarafıma verilmesini talep ediyorum."

Baransu mahkemeden, avukat kısıtlılık kararının kaldırılmasını da talep etti.

Davada mahkeme başkanı Baransu'nun HTS kayıtlarında 'ByLock' kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Baransu, "HTS raporu bana verilmedi" diye cevap verdi.

"Ahmet Altan ve benim tahliyeme karar verildiği gün bu ülkede çok şey değişmiş olacak" diyen Baransu için "tutukluluk hâlinin devamına" karar verildi. Baransu'nun kitaplarla ilgili talebi reddedildi.

Davanın bir sonraki duruşması 31 Ocak tarihinde görülecek.