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Kültür-Sanat

Ara Güler'e Paris'ten madalya

Paris Belediye Başkanı, ‘Fransa’da Türkiye Mevsimi’ etkinliklerinde fotoğraf sanatçısı Ara Güler’e Vermeil Madalyası takdim etti.

09 Eylül 2009 03:00

Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe, ‘Fransa’da Türkiye Mevsimi’ etkinlikleri kapsamında fotoğraf sanatçısı Ara Güler’e 8 Eylül’de Vermeil Madalyası takdim etti.
Paris Belediye Sarayı’nda düzenlenen törende, belediyenin kültür işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Christophe Girard, Belediye Başkanı Bertrand Delanoe adına madalyayı Ara Güler’e takdim etti. Öte yandan Fransa’da temmuz ayında başlayan “Türkiye Mevsimi” etkinlikleri çerçevesinde, Ara Güler’in 1950 ve 1960 yılları arasında İstanbul’da çektiği siyah ve beyaz fotoğraflardan oluşan ‘Kaybolan İstanbul’ isimli sergi  Paris’te açıldı.

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