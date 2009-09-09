Ara Güler'e Paris'ten madalya

Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe, ‘Fransa’da Türkiye Mevsimi’ etkinlikleri kapsamında fotoğraf sanatçısı Ara Güler’e 8 Eylül’de Vermeil Madalyası takdim etti.

Paris Belediye Sarayı’nda düzenlenen törende, belediyenin kültür işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Christophe Girard, Belediye Başkanı Bertrand Delanoe adına madalyayı Ara Güler’e takdim etti. Öte yandan Fransa’da temmuz ayında başlayan “Türkiye Mevsimi” etkinlikleri çerçevesinde, Ara Güler’in 1950 ve 1960 yılları arasında İstanbul’da çektiği siyah ve beyaz fotoğraflardan oluşan ‘Kaybolan İstanbul’ isimli sergi Paris’te açıldı.