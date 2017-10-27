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Kültür-Sanat

Ara Güler, Menderes Türel'e kitabını hediye etti

Festival kapsamında ücretsiz dağıtılan 300 kitaba, Ara Güler hayranları büyük ilgi gösterdi

27 Ekim 2017 05:52

54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e de kitabını hediye etti. Güler kitabına attığı imzasının yanı sıra balık resmi çizdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 54’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında fotoğraf sanatçısı Ara Güler, ‘Bir Göz, Bir Makine ve Gerçek’ adlı kitabını imzaladı. Festival kapsamında ücretsiz dağıtılan 300 kitaba, Ara Güler hayranları büyük ilgi gösterdi.

Ara Güler, kendisini ziyarete gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel için de kitabını imzaladı. İmzasının yanı sıra Güler, Türel çifti için kitabına balık resmi çizdi.

Başkan Türel ile sohbet eden Güler, Alanya’ya gittiğini, burada ilk keşfedildiğinde fotoğraflarını çektiği Damlataş Mağarası’nı gezdiğini söyledi. Güler daveti için Türel’e teşekkür ederken, Türel de sanatçıya kendisini yine ağırlamak istediklerini kaydetti. 

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