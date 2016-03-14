Ara Güler: Herkesin elinde bir cep telefonuyla fotoğraf çekmesi, fotoğrafın mahvolması demek

Osman Okkan'ın yönetmenliğini yaptığı duayen fotoğraf muhabiri Ara Güler’in gözünden İstanbul'u anlatan “Ara Güler-Bir İstanbul Efsanesi” belgeselinin gala gösterimi Fransız Kültür Sarayı’nda Orhan Pamuk dahil çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Gösterim sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ara Güler, "Ben en zor seçimi yaptım gazeteciliği seçerek. 'Fotoğraf, sanat değil' diyorum, 'Ben fotoğraf sanatçısı değilim' diyorum, itiraz ediyorlar. Eline bir makine alan düğmeye basabilir. Şimdi de zaten herkes elinde telefonlarla fotoğraf çekiyor" dedi. “Herkesin elinde bir cep telefonuyla fotoğraf çekmesinin, fotoğrafın mahvolması demek olduğunu” savunan Güler, “Bir zaman gelecek, insanlar fotoğrafı kullanmak istemeyecek. Fotoğraf formunu kaybeder, zaman içinde bu değişikliklerle" ifadesini kullandı

Osman Okkan: Ben Ara Bey’i çektim,

Ara Bey de bana çektirdi

Yönetmen Osman Okkan'ın yaklaşık iki yıllık bir çalışma sonucunda hazırladığı belgesel, Pablo Picasso’dan Sophia Loren’e kadar dünyaca ünlü birçok ismin fotoğraflarında imzası bulunan usta fotoğrafçı ile birlikte Aphrodisias’tan Ermenistan’a kadar uzanıyor. Ara Güler'in zengin arşivinden ve renkli yaşamından örnekler de sunan 30 dakikalık belgesel hakkında konuşan yönetmen Okkan, “Ben Ara Bey’i çektim, Ara Bey de bana çektirdi” diye konuştu. “Ara Güler’le çalışmak büyük bir onurdu” diyen Okkan, Güler’in gösterime Amerikan Hastanesi’nin acil servisinden geldiğini belirterek, “Beni kırmayıp katıldığı için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Orhan Pamuk: Ara Güler’in fotoğraflarına

bakıp çalışmak cennete gitmek gibi…

Avrupa Birliği Ankara Büyükelçiliği’nin düzenlediği geceye Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ve Doğan Hızlan konuşmacı olarak katıldı. Orhan Pamuk, “Benim için onun fotoğraf arşivine bakıp çalışmak cennete gitmek gibi bir duygudur” dedi. “Arşivine girmek için çeşitli entrikalar, ricalarda bulunuyordum” diyen Pamuk, “Arada bir kendisini yüzüne karşı da övmekten de hoşlanırım. Birazcık tabii acı çekmekten hoşlandığı için biraz dinler, sonra da küfrederdi bana” ifadesini kullandı. Pamuk, “Benim çocukluğumun İstanbul’unu fotoğraflarında yansıttığı için özel olarak severim Ara Güler’i” diye konuştu.

Doğan Hızlan: Dünya fotoğrafının ustasını dünya edebiyatının ustası anlattı

Doğan Hızlan da, konuşmasına “Ben çok şey söylemeyeceğim. Dünya fotoğrafının ustasını dünya edebiyatının ustası anlattı. Bundan sonra ben ne söylersem yavan gelir” diyerek başladı.Güler'in, "İstanbul'u en iyi resimleyen fotoğrafçı" olduğunu söyleyen Hızlan, şunları dile getirdi:

"Bütün İstanbul'u çekti ama İstanbul'u nasıl çekti? İstanbul'un yoksul semtlerini, ara sokaklarını, gösterilmeyen, gösterilmek istemeyen yerlerini çekti. Birlikte gitmiştik. Samatya Kumkapı'daki balıkçılardan Eminönü'ndeki işçilere kadar fotoğrafladı. Bir arkadaşım, 'Kedi resmi her yerde görürsünüz ama Tünel'deki çalışan işçi çocuklarının fotoğrafını isteseniz ancak Ara Gürel'de bulursunuz' der. Bir şehrin her sınıfının çekilmesi lazım, zaten o da 'İnsanı sevmeyen hiçbir şey yapamaz, fotoğrafı hiç çekemez' diyor."

Coşkun Aral:

Benim belgesel de 1 seneye çıkıyor

Gazeteci Coşkun Aral da belgesel hakkında, "Güzel olmuş Osman Okkan'ın ellerine sağlık diyorum. Bizim için çok değerli bir çalışma. Binlercesinin daha yapılması gerekir" dedi. Ara Güler için kendisinin de bir belgesel çalışması yaptığını dile getiren Aral, "Benim yaptığım Ara Güler belgeseli de bir seneye kadar hazır olacak ve kimsenin bilmediği birçok şey gün yüzüne çıkacak" ifadelerini kullandı.

Gösterime; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber, Fransa İstanbul Başkonsolosu Muriel Myriam Domenach, Orhan Pamuk, Doğan Hızlan, Coşkun Aral, Nebil Özgentürk, Murat Belge, Can Dündar, Hale Soygazi, Şener Şen ve Uğur Yücel gibi isimler katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da hazır bulunduğu geceye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar çelenk gönderdi.