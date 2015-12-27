Ara Güler Erdoğan'a 'abi', Erdoğan Ara Güler'e 'büyük usta' diye hitap etmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Kısıklı'daki konutunda fotoğraflaması nedeniyle özellikle sosyal medyada tepki çeken duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in çekim sırasında Erdoğan'a "Abi şuraya geç" dediği öğrenildi. Erdoğan'ınsa Güler'i "büyük usta" diyerek selamladığı ortaya çıktı.

Ara Güler'le buluşan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, çok konuşulan çekimlerin perde arkasını anlattı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (27 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Ara Güler, Erdoğan'a 'Abi şuraya geç' demiş

İstiklal Caddesi'nde İstanbul'un en güzel pasajlarından biri vardır.

Adı: Hazzopulo Pasajı.

İşte bu pasajda yer alan ‘Yirmibir’ adlı tatta muhteşem, fiyatta ucuz bir “ocakbaşı”nda buluştuk Ara Güler’le.

Buluşmayı kadim dostum Arev Cebeci organize etti.

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Buluşur buluşmaz sordum Ara Güler’e...

“Hâlâ kafayı takıyor musun yazılıp çizilenlere?”

Huysuz ihtiyar, kafasını başka bir yöne çevirerek...

“Ben söyleyeceğimi söyledim” dedi.

Ve konu geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarının çekildiği güne...

O gün şunlar yaşanmış:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler’i “büyük usta” diye selamlamış ve kendisine hep böyle hitap etmiş.

-Buluşmada Emine Erdoğan da yer almış. Emine Hanım ev sahipliği yapmış. Çay eşliğinde suböreği ikram edilmiş Ara Güler’e.

-Evin kütüphane bölümünde Erdoğan’ın iki torunu oynuyormuş. Ara Güler, “burada güzel şeyler var” diyerek torunları da katmış fotoğraf çekimine.

-Tanıyanlar bilir: Ara Güler, “abi” der herkese... Çaycıya da abi der, senatöre de... Cumhurbaşkanı’na da “abi” demiş.

-Nerede durması gerektiğini falan söylemiş Erdoğan’a... “Abi şöyle geç, abi şu tarafa bak, abi şurada dur” gibi talepler... Erdoğan hiçbir talebini geri çevirmemiş.

-Fotoğraf çekiminin sonunda Ara Güler’i ta arabasının kapısına kadar uğurlamış Erdoğan ve Ara Güler’e arabanın kapısını açmış.

-Ara Güler, tam gidecekken... Erdoğan torunlarını çağırmış ve “Gelin, büyük ustaya veda edin” demiş.

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