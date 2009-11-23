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Magazin

Ar, dozunu kaçırmış!

Şarkıcı Demet Akalın ile Müjde Ar'ın arasına kara kedi girdi.

23 Kasım 2009 02:00

Şarkıcı Demet Akalın ile Müjde Ar'ın arasına kara kedi girdi.

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NTV'de ekrana gelen "Güzel Haberler" programında Demet Akalın'ı diline dolayan Müjde Ar, şarkıcıyı kızdırdı. Geçtiğimiz günlerde evini magazin programlarından birine açan ve yatak odasının kapısında şifreli güvenlik sistemi olduğunu açıklayan Demet Akalın'ı eleştiren Müjde Ar, "Orası sevgili değiştikçe ikinci şubeye döner" dedi. Müjde Ar'ın bu yorumu Demet Akalın'ı sinirlendirdi. Bir süredir Önder Bekensir'le aşk yaşayan Demet Akalın "Benim ciddi bir ilişkim var. Müjde Ar espri yaparken dozunu kaçırmış" dedi.

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