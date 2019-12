Aquilani sözleşmesini uzatıyor

Ablerto Aquilani’nin menajeri Franco Zavaglia, oyuncunun Roma ile sözleşmesini uzatmasının an meselesi olduğunu açıkladı.





Roma’nın etkili isminin, kulübüyle daha iyi bir kontrat için anlaşması an meselesi. Aquilani bu sene Arsenal, Inter ve Juventus gibi dev takımların transfer listesindeydi. Fakat Roma, oyuncusunu elinde tutmayı başardı. Zavaglia oyuncunun artık Roma ile sözleşmesini uzatmasının an meselesi olduğunu açıkladı.



“Alberto hep sözünde durmuştur. Roma’da kalmak istediğini daha önce açıklamıştı”



“Kulüple olan görüşmeler devam ediyor, fakat daha fazla bilgi vermem söz konusu değil”



Roma bu yaz Aquilani’yi elinde tutabilmek için çok çaba harcamıştı.



