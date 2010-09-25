Aptallık geni bulundu

T24 - Bilimadamları, fareler üzerinde yaptıkları testlerde, belirli bir genin etkisiz hale getirilmesi halinde bu hayvanların zekalarının ve hafızalarının güçlendiğini gözlemledi. Simpsons ailesinin tembel ve aptal ama bir o kadar da sevimli kahramanı Homer Simpson'ın adını verdiği genin aptallığa çare olması umut ediliyor.



İtalyan Corriere della Sera gazetesinde çıkan habere göre, ABD'deki Emory Üniversitesinden bir grup bilim adamı, bilimsel ismi RGS14 olan gene, The Simpsons ailesinin tembel ve aptal ama bir o kadar da sevimli kahramanı Homer Simpson'ın adını verdi.



İnsanlarda da bulunan ve 10 yıl önce keşfedilen RGS14 geninin etkisiz hale getirildiği durumlarda farelerin, daha önce karşılaştıkları nesneleri hatırladıklarını ve labirentlerde normal farelere göre daha iyi yön bulabildiklerini gözlemleyen bilim adamları, bunun insanlarda da aynı sonucu verip vermeyeceğini ise henüz bilmiyor.



Farelerin, onları daha aptal kılan bir gene sahip olmalarının nedenini araştıran bilim adamları, henüz resmin tamamını göremedikleri kanısında.



Araştırma ekibinin başındaki John Hepler, RGS14'ün başka önemli fonksiyonlarının olup olmadığını henüz bilmediklerini belirterek, farelerin biyolojisiyle insanlarınkinin benzerlik göstermesine rağmen, testin sonuçlarının aynı sonucu vermeyebileceğine dikkati çekti.



Bilim adamları şimdi "Homer Simpson" geninin etkisiz hale getirilmesinin aptallığa ve Alzheimer gibi hastalıklara çare olup olmayacağının araştırıyor.



