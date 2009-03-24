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'APS Vali' merkeze alınıyor

"Millet Baykal'ı APS ile gönderecek" diyen Aydın Valisi'nin Merkez Valiliği'ne alınmasına ilişkin kararname Başbakanlığa gönderildi.

24 Mart 2009 02:00

"Millet Baykal'ı APS ile gönderecek" diyen Aydın Valisi Mustafa Malay'ın Merkez Valiliği'ne alınmasına ilişkin kararname Başbakanlığa gönderildi.

Malay, merkeze alınmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, devlet ciddiyetiyle valilik görevini yaptığını, gazetelerde hakkında çıkan iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vali Malay, şöyle konuştu:

'Devletin üzerinde zerre kadar şaibe kalmasın. 'Valilik mitinge insan davet etti' diyene bir kişi dahi inansa devlet için yaradır. Fırsat vermemek için makamımı bırakıyorum, en çok sevdiğim ilimi bırakıyorum. Mesaj alsınlar, yalan yazan basın ve yalan konuşan siyasiler.'

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