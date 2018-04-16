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Aprondaki tilki şaşırttı

Nermin UÇTU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Adnan Menderes Havalimanı apronuna girerek uçakların arasında gezinen tilki, yolcuların ilgisini çekti

16 Nisan 2018 14:57

Nermin UÇTU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Adnan Menderes Havalimanı apronuna girerek uçakların arasında gezinen tilki, yolcuların ilgisini çekti. Yiyecek aramak için havalimanına girdiği sanılan tilkiyi, yolcular cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'nda bugün 06.00 sıralarında görülen tilki, şaşırttı. Uçakların yakınına kadar gelen tilkinin yiyecek aramak için havalimanına girdiği tahmin edilirken, yolcular havalimanında tilki görünce cep telefonlarıyla çekip sosyal medyadan paylaştı.

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