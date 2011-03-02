-APRON GÜVENLİĞİ İÇİN TİM KURULDU ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Havaalanı yer hizmetleri kuruluşu Turkish Ground Services, apron güvenliği için ekip kurdu. Turkish Ground Services'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Havaş ortaklığıyla kurulan yer hizmetleri kuruluşu Turkish Ground Services, apron kazalarını önlemek için 'Apron Güvenlik Timi' kurdu. Tim kapsamında, 24 saat boyunca vardiyalı olarak apronda teftiş yapacak ekip, iş güvenliğiyle ilgili tedbirlerin alınıp alınmadığını denetleyecek. 12 kişiden oluşan ve 6 saatlik vardiyalar halinde 2 güvenlik aracıyla aralıksız çalışacak olan tim, apron içerisinde iş güvenliği esasını korumayı amaçlıyor. Havacılık ve iş emniyeti konusunda tüm eğitimleri alan personelden oluşan ekipte görev almak için 'havacılıkta en az 5 yıl çalışmış olmak' şartı aranıyor. Turkish Ground Services Harekat Müdürü Semih Özgen, timin öncelikli amacının personelin eksikliklerini görmek ve tamamlayıcı eğitimler almalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Havacılığın son derece ciddiyet gerektiren bir iş olduğuna işaret eden Özgen, ''İnsan hayatı her şeyden önemli. Bu nedenle, iş emniyeti konusunda hassas davranılmayan, tedbirlerin zafiyete uğradığını tespit ettiğimiz durumlarda, personelimiz hemen disiplin kuruluna sevk edilecek'' dedi.