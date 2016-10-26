Apple'ın yıllık geliri 2001'den bu yana ilk kez düştü

ABD'li teknoloji devi ve piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli şirketi Apple, yıllık gelirinin 2001 yılından bu yana ilk kez düştüğünü açıkladı.

Şirketin 24 Eylül'de sonlanan mali çeyreğinde gelirleri yüzde 9 gerileyerek 45,7 milyar dolara indi.

Son bilanço açıklamasıyla birlikte şirketin yıllık gelirleri de 15 yıldan bu yana ilk kez düşüş yaşamış oldu.

Ancak Apple özellikle iPhone 7 satışları konusunda beklentileri aştı.

Şirket, 24 Eylül'de sonlanan mali çeyrekte 45,5 milyon iPhone sattığını söyledi ve özellikle yaklaşan Noel sezonu için talebi karşılayamayabileceğini söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook, "Bu denli güçlü talep beklemiyorduk. Özellikle iPhone 7 Plus talebini karşılamakta zorlanabiliriz" diye konuştu.

Apple gelecek çeyrekte cirosunun 76 ile 78 milyar dolar olacağı tahmininde bulunuyor.

Özellikle Çin ürünleriyle artan rekabet ve akıllı telefon piyasasındaki yavaşlama, Apple'ın cirosuna düşüş olarak yansıyor.

Apple yöneticileri Çin ve ABD'de dördüncü çeyrekte satışların düşmesine karşın iPhone 7 için talebin güçlü olduğunu belirtiyor.

Çin'in genelindeki satışlar bu dönemde yüzde 30 düşerken bir önceki çeyrekteki düşüş yüzde 33 civarındaydı.

Geçen yıl aynı dönemde Çin'in genelinden elde edilen ciro ikiye katlanmıştı.

Apple'ın dördüncü çeyrekte net karı ise 9 milyar dolara geriledi. Geçen yıl aynı dönemdeki karı 11 milyar dolardı.

Şirketin üst düzey yöneticisi Luca Maestri Samsung'un Galaxy Note 7 telefonlarını durdurmasının etkilerini bilmenin şu an için imkansız olduğunu açıkladı.