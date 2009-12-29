Apple'ın yeni mucizesi 'islate'



T24- Bigisayar kullanıcılarını masa başına bağlayan pc'lerden sonra laptoplar bir devrim gibi karşılanmıştı.Süreki değişen ve gelişen teknoloji gün geçmiyor ki yeni bir icatla karşımıza çıkmasın... Son 11 yılda teknoloji alanının en gözde markası haline gelen Apple yeni yılda yeni bir teknoloji sunmaya hazırlanıyor.Laptopları tarihe karıştıracak bu yeni icadın adı 'islate... islate'i teknoloji tutkunları için cazipleştirecek olansa her şeyin dokunmatik oluşu.

iPod ve iPhone ile tüm dünyada teknoloji devrimi yaratan Apple, şimdi de dizüstü bilgisayar teknolojisini baştan aşağı değiştirecek yeni bir icatla gündeme damgasını vurmaya hazırlanıyor. İngilizce’de “yazı tahtası” anlamına gelen “slate” kelimesinden esinlenerek iSlate markasıyla piyasaya sunulacak olan bilgisayar, dizüstü bilgisayar teknolojisini baştan aşağı değiştirecek. Bu yeni bilgisayarın en büyük özelliği tamamen dokunmatik olması. Yani klavye ve mouse kullanmaya son veriyor. Yazıyı ekranında beliren dokunmatik klavye ile yazıyorsunuz.



26 Ocak’ta açıklanacak

Bazı kaynaklara göre 12, bazılarına göre ise 9.6 inç ekrana sahip olacak bilgisayar yüksek hızlı internet bağlantısı için Wi-Fi ve 3G teknolojilerini destekleyecek. Özel işlemcisi sayesinde 5 saat gibi diğer laptoplara oranla çok daha uzun batarya ömrüne sahip olması bekleniyor. İnce kasası ile ağırlığının da 1 kilonun altında olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşletim sisteminin de daha önce iPhone ya da iPod kullanan biri için çok kolay bir kullanım sunacağı belirtiliyor. Fiyat aralığı ise 500 ile 1000 dolar arasında. Spekülasyonlara son verecek resmi açıklama ise 26 Ocak’ta San Francisco’daki teknoloji fuarında Apple’ın dahi CEO’su Steve Jobs tarafından yapılacak.



Teknik özellikleri

islate'in özellikleri ise şöyle; 7-10-12 inç ekrana sahip olan islate'de Wi-Fi ve 3G bağlantı özellikleri de yer alıyor. 64 GB hard diske sahip olan islate'in ağırlığı ise sadece 1kg.