Apple'ın üç aylık geliri 20 milyar dolar

T24- Apple son çeyrekte iPhone 4 ve iPad rüzgârıyla üç aylık gelirde tarihinde ilk kez 20 milyar doları aştı. Mac bilgisayar satışlarında da yeni serinin etkisi hissedildi.











ABD’li bilgisayar devi Apple rakiplerin korkulu rüyası olmayı sürdürmeye devam edeceğini net kârda yüzde 70’lık artışın altına imza atarak bir kez daha gösterdi.





2010 yılının üçüncü çeyrek rakamlarını açıklayan şirket son oyuncağı iPad’te de tek çeyrekte 4.2 milyon adetlik satış rakamına ulaştığını duyurdu. Rakiplerin hâlâ tablet çıkarma adına çalışmalar yürüttüğü bu pazarda şirketin hedefi yılın son üç aylık dönemine 6 milyonluk rakamla kapatmak.

Apple’ın net kârı 4.31 milyar doları bulurken, geçen yıl burada ulaşılan rakam 2.5 milyar dolar olmuştu. Gelir tarafında ilk kez 20 milyar dolar sınırı aşıldı. Şirket 20.3 milyar dolarla gelir tarafında tek çeyrek rekorunun altına imza atmış oldu.





Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 12.2 milyar dolara işaret ediyordu.

Mali yıl genelinde de Apple’ın net kârı yüzde 70 artarak 8.2 milyar dolardan 14 milyar dolara çıktı. Gelirlerde de ilgili dönemde yüzde 52 artışla 42.9 milyar dolar seviyesi görüldü.



Analistler ‘yetmez’ diyor



Buna karşılık analistler dağıtım ve üretim tarafındaki sorunlardan dolayı Apple’ın tablet bilgisayarı iPad satışlarının beklenenin altında kaldığını bunun da şirketin önümüzdeki dönemde gerirlerini etkileyeceğini belirterek hisselerde düşüş olabileceğini ifade ediyor. Analistlerin yılın üçüncü çeyreğindeki iPad satış beklentisi 5 milyon adetti. Bununla birlikte son çeyrekte 6 milyon adetlik iPad satışının Apple için oldukça iyi bir sonuç olacağının altı çiziliyor. Analistlerin Apple’dan iPhone 4 ve iPad sonrası yeni cihaz beklentisi de artmış durumda. Burada da Mac serisinde yeni bir modelden bahis açılıyor.





Ürün gruplarına bakıldığında 2008 sonrasında iPhone’ların müzikçalar olarak kullanılmasından dolayı iPod satışları düşüşüşünü sürdürüyor. Burada çıkarılan dokunmatik ekranlı yeni minik Nano iPod serisi de bu alanda eksi yazılmasının önüne geçemedi.



Apple 300 milyar dolara koşuyor



Apple’ın temmuz-ağustos-eylül dönemini kapsayan son çeyrekte ulaştığı rakamlar şöyle sıralanıyor:

- 3.9 milyon Mac bilgisayar sattı, yüzde 27 büyümeyi yakaladı.





- 14.1 milyon adet iPhone cihaz sattı buradaki büyüme iPhone 4’le birlikte yüzde 91’i buldu. Satışları iPhone 4 sürükledi.





- 4.2 milyon iPad satışına imza attı. Bir önceki çeyrekte 3.3 milyon iPad satmıştı.





- 9 milyon iPod satan Apple’ın satışları sadece bu kategoride düştü. Apple müzikçalar alanında

yüzde 11 eksi yazdı.





- Şirketin piyasa değeri son 5 yılda yüzde 360 arttı.





- Apple’ın New York borsasındaki değeri 290 milyar dolara işaret ediyor.





‘Ozzie’ kovuldu Bill Gates yazılımın başına geri döner mi?

Bill Gates’in yazılım tarafındaki görevlerini 5 yıl önce devrettiği isim olan Ray Ozzie Microsoft’tan ayrılıyor. Microsoft’un yazılım cephesinde Google’dan, cihaz tarafında da Apple’dan sürekli gol yemesi ayrılığın temel sebebi olarak gösteriliyor.





Rakipler yeni teknolojilerle sürekli gelirlerini artırıp piyasa değerlerini yukarılara çekerken Microsoft ana iş kolu olan Windows dışında son 5 yılda etkili bir adım atamadı. Microsoft CEO’su Steve Ballmer’ın, Ray Ozzie’nin yerine bir atama yapılmayacağını ifade etmesi, şirketin yazılım tarafında bir arayışa girmeyeceği anlamına geliyor. Bunun ardından analist cephesinde Bill Gates’in yazılım tarafında işleri yeniden toparlamak adına şirkette aktif rol alabileceği konusu masaya yatırıldı.



