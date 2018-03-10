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Bilim / Teknoloji

Apple'ın tedarik zincirlerindeki insan hakları ihlalleri ikiye katlandı

2017'de 44 temel başlıkta ihlaller yaşandığı tespit edildi

10 Mart 2018 11:09

Teknoloji devi Apple, 30 ülkede yaklaşık 15 milyon kişinin çalıştığı tedarik zinciri fabrikalarıyla ilgili bir rapor yayımladı. Ağır çalışma koşulları nedeniyle sık sık eleştirilen şirketin hazırladığı rapora göre, bu iş yerlerindeki ihlaller yalnızca bir yıl içinde ikiye katlandı.

Raporda 756 denetim sonrası tespit edilen işçi haklarının ihlal edilmesi, çalışma saatlerinin tahrifi, taciz ve çocukların işgücü olarak kullanılması başta olmak üzere ciddi suistimaller yer alıyor.

Apple'ın 2016 yılında yayımladığı raporda 22 temel ihlal yer alırken, 2017'de ise ihlaller iki katına çıktı ve 44 temel başlıkta ihlaller yaşandığı tespit edildi.

Buna göre bazı fabrikalarda belirlenen saatlerin üzerinde çalıştırılan, işçilerin yasal haklarına riayet edilmiyor. Bazı tedarik zincirlerinde ise 14 ve 15 yaşlarında çocukların çalıştırıldıkları tespit edildi.

Apple kurallarına göre denetim

Ancak tedarik zincirlerindeki durum raporda belirtilenden çok daha kötü durumda. Zira şirket aslında kendi koyduğu kurallara uyulup uyulmadığını denetliyor ve örneğin bir işçinin haftanın altı günü boyunca günde on saat çalıştırılması Apple kurallarına göre ihlal teşkil etmiyor.

Ağır koşullar nedeniyle bazı işçiler intihar etmişti

Rapor, iPhone bataryalarında kullanılan kobalt sağlayıcılarında çocukların çalıştırıldığının ortaya çıkmasının ardından geldi.

Apple'ın Çin'deki fabrikası korkunç çalışma koşullarıyla daha önce pek çok kez haberlere konu oldu. ‘Kaliforniya'da tasarlanan ancak Çin'de üretilen' iPhone'un Foxconn üreticisinde ağır koşullar nedeniyle işçiler art arda intihar edince, fabrikanın etrafına intihar girişiminde bulunanların engelleyecek fileler gerilmiş ve işçilere ‘kendilerini öldürmeyeceklerine söz veren' sözleşmeler imzalatılmıştı.

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