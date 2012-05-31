Apple'ın merakla beklenen iPhone 5'i bu mu?

Uzun yapılı bir iPod touch'un küçük sızıntısının ardından yeni iPhone'un arka tarafı olduğu iddia edilen birçok fotoğraf ortaya çıktı.

Daha önceki güvenilir sızıntılarıyla tanınan uBreakiFix tarafından sağlanan fotoğraflar, iPhone 5'in ekranının bugün kullanılan iPhone 4S'den daha uzun olacağını gösteriyor olabilir. Fotoğraflara göre Apple, daha ince ve daha küçük bir istasyon bağlantısına sahip bir iPhone 5 ortaya çıkarabilir. Fotoğrafların sahte olma ihtimali veya gerçek olsa bile prototipin Apple tarafından değiştirilme ihtimali de var.