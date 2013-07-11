Apple'ın ilk bilgisayarının değeri 388 bin dolar

Apple şirketinin 1976 yılında ürettiği ilk bilgisayarlarından biri, New York'ta düzenlenen açık artırmada 388 bin dolara alıcı buldu.

Christie's Müzayede Evi, internette düzenlenen açık artırmada Apple 1 olarak bilinen bilgisayarı adının açıklanmasını istemeyen bir kişinin satın aldığını açıkladı.

Bilgisayarı, Sacramento kentinden emekli bir okul psikoloğu satışa çıkarmıştı.

Sadece 8 kilobayt hafızaya sahip Apple 1, şirketin kurucularından Steve Wozniak tarafından tasarlanmıştı.

Apple'ın eski ürünlerine duyulan ilgi, şirketin kurucularından Steve Jobs'un Ekim 2011'de ölümünden bu yana tırmanışa geçti.

Bir başka Apple 1, Mayıs ayında Almanya'daki bir müzayede evi tarafından 671 bin dolara satılmıştı.