Apple'ın efsane uygulaması sona geliyor

Apple, Müzik endüstrisindeki bazı kişilere gönderdiği e-postada iTunes LP uygulamasını yakında sonlandıracağını açıkladı.

Webtekno’da yer alan habere göre, Apple'ın bu kararının, iTunes'u tamamen ortadan kaldırmak için bir hazırlık olduğu söylentisi giderek yayılıyor.

Çok sayıda teknoloji sitesinde, özellikle kullanışsız ara yüzü sebebiyle, iTunes'un artık sevilmediği söyleniyor. Çok sayıda yayında artık yeni müzik dinleme trendinin abonelik olduğu söyleniyor.

Bazı tahminlerde, 2020 yılında 221 milyondan fazla insanın müzik aboneliği kullanacağı öngörülüyor. Buna göre son dönemde 106 milyon civarında olan kullanıcı sayısı, 2 yılda 2 katına çıkacak. Apple'ın müzik abonelik servisi Apple Music, Spotify ile sıkı bir rekabet içerisinde. Apple, iTunes'u ortadan kaldırıp tamamen Apple Music'e yoğunlaşması muhtemel. Apple Music, her ay yüzde 5 oranında büyüme kaydediyor.