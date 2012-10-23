Apple'ın bazı patentleri iptal edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Patent ve Ticari Markalar Dairesi, Apple'ın bazı patent haklarının yerinde olmadığı sonucuna vardı.

Sürükleyerek kaydırma teknolojisi ile bağlantılı 20 kadar patentin geçersiz ilan edilmesi Apple'ın daha önce kazandığı büyük bir tazminatı da tehlikeye sokuyor.

California'daki mahkeme, Ağustos ayında aldığı bir kararda Samsung'ın Apple'ın patent haklarını ihlal ettiğine ve Güney Kore merkezli firmanın Apple'a 1 milyar 50 bin dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Apple, Samsung'u Galaxy akıllı telefonlarını üretirken fikri haklarını ihlal etmekle suçluyordu.

Patent ve Ticari Markalar Dairesi'nin bu son kararında Apple'ın patentlerinin "yenilik kriterini tam olarak yerine getirmediği" tespiti yapılıyor; dairenin geçersiz bulduğu teknoloji, ekranın dibine gelindiğinde beliren zıplama efektiyle bağlantılı.

Bu karardan sonra Samsung'un ABD'de piyasaya sunacağı yeni ürünlerde bu teknolojiyi kullanmaya yeniden başlaması bekleniyor.