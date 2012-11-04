Apple'dan zoraki özür yazısı

Samsung ve Apple arasında, birden çok ülkede görülen patent ihlali davaları devam ederken, Apple'ın İngiltere'de kaybettiği iki davanın ardından resmi sitesinde bir özür yazısı yayımlamak zorunda kaldığı belirtildi.

İngiltere’de süren ve Apple'ın, Samgung'a ait Galaxy Tab 10.1, Tab 8.9 ve Tab 7.7 tabletlerinin iPad tasarımından etkilendiğini ve patent ihlali oluşturduğunu öne sürerek açmış olduğu davanın, Samsung lehine sonuçlandığı açıklandı.

Davaya bakan yargıcın, Apple’a bir dizi yaptırımda bulunulmasına hükmettiği bildirildi. Bunlardan biri, Apple'ın bir özür yazısı ve Samsung’un kendisinden esinlenmediğini belirten bir yazı yayınlamasını istemesi oldu.

Verilen kararın ardından, Apple'ın İngiltere'deki resmi web sitesinde, özür yazısından çok, Samsung'a yönelik suçlamaların devam ettiği bir yazı yayımlandığı bildirildi.

Hatalardan oluşan metin için, yargıç tarafından müdahale edilerek, bir gün içinde söz konusu metnin düzeltilmesinin istendiği duyuruldu.

Kararları yayımladı

Yargıç tarafından yayımlanan metnin düzeltilme talebi karşısında Apple, özür ilanını resmi sitesine koyduğunu bildirdi.

Metinde, mahkemenin Samsung'un patent hakları ihlali yapmadığına hükmettiği açıklandı.

Dava sürecinde, ilk olarak Samsung lehinde karar verilmiş olmasına rağmen Apple, kararı bir üst mahkemeye taşımış ama buradan da Samsung lehine karar çıkmıştı.

Bu iki mahkeme kararının çevrimiçi görüntülenecek şekilde linklerin de verildiği ve çeşitli gazetelerde yayımlanan ilanın, 14 Aralık’a kadar Apple'ın sitesinde yayında olacağı duyuruldu.