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Bilim / Teknoloji

Apple'dan yeni ürün müjdesi

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, 'gurur verici' bir dizi yeni ürün üzerinde çalıştıklarını, tamamlandığında ürünleri kamuoyuna duyuracaklarını söyledi

25 Temmuz 2013 11:36

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, “geliştirdikleri yeni ürünlerin bu yılın sonbaharı ve 2014’te tanıtılacağını” açıkladı. Uzmanlar, Apple’ın sürpriz ürünlerle ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Apple, bu yılın nisan – haziran ayları arasında 31 milyon 200 bin adet iPhone sattı. Şirketin kazancı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 geriledi.

Şirketin cirosu yüzde 0,9’luk artışla 35,3 milyar doları buldu. iPad satışları 14,6 milyon adetle beklentilerin altında kaldı. Apple geçen yılın ikinci çeyreğinde 17 milyon tablet bilgisayar satmıştı.

Şirket buna rağmen iPhone satışının 26 milyon adette kalacağını tahmin eden analistlerin beklentilerini aştı. New York Borsası’nda işlem gören Apple hisselerinin değeri, rakamların açıklanmasından sonra yüzde 3 dolayında artış kaydetti.      

Apple’ın kârı 2013’ün ilk çeyreğinde de gerilemiş, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18’lik bir düşüşle 9,5 milyar dolara inmişti.  


Tim Cook: Muhteşem ürünler geliyor!


Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, “gurur verici” bir dizi yeni ürün üzerinde çalıştıklarını, tamamlandığında ürünleri kamuoyuna duyuracaklarını söyledi. Mobil ve masaüstü işletim sistemlerinin yenileneceğini belirten Cook, “geliştirdikleri yeni muhteşem ürünlerin bu yılın sonbaharı ve 2014’te tanıtılacağını” kaydetti.

Teknoloji analistlerine göre Apple’ın yenilikleri arasında iWatch adı verilen akıllı saat, Apple TV ve ucuz iPhone modelleri yer alıyor.

Doğrulanmayan kaynaklara göre Apple büyük ekranlı iPhone ve iPad modellerinin de hazırlığı içinde. Böylece Apple da başta Samsung olmak üzere bir dizi üreticinin izlediği büyük ekranlı mobil cihaz trendini takip etmiş olacak. Samsung, Android yüklü ve farklı fiyat düzeylerine hitap eden cihazlarla piyasada önemli yer edinmişti.

 

Deutsche Welle Türkçe

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