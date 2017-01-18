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BBC Türkçe

Apple'dan Türkiye'ye kur zammı

Apple, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının ardından App Store'daki ürünlerin TL fiyatlarına yüzde 30 zam yapıyor

18 Ocak 2017 11:42

Apple, akıllı cihazlarının uygulama marketi olan App Store'daki fiyatlarını güncelledi.

Türkiye, İngiltere ve Hindistan'daki uygulama fiyatları bu güncelleme sonucu bir hafta içinde artacak.

Bunun gerekçesi olarak "kurlar, iş pratikleri vergiler ve iş yapmanın maliyeti" gösterildi.

Güncellemeyle birlikte Türkiye'deki uygulama fiyatları yüzde 30 artacak.

Hindistan için belirlenen artış yüzde 33 olurken İngiltere'deki artış ise yüzde 25'te kaldı.

Apple, sene başında da benzer bir şekilde Romanya ve Rusya'daki uygulama fiyatlarını güncellemişti.

Analiz şirketi IHS'nin teknoloji departmanından Ian Fogg, Apple'ın kurlardaki değişimi App Store'a yansıtmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Google ise kendi uygulama marketi olan Play Store'da benzer bir artış yapıp yapmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararının ardından sterlinin değer kaybetmesi üzerine ülkedeki pek çok ithal ürünün fiyatında artış yaşanmıştı.

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