Apple'dan sonra Samsung da dolar zammı yaptı

Kurda yaşanan son hareketlilik, ekonomi piyasasını tedirgin ettiği kadar Türkiye'de satış yapan üretim devlerini de önlem almaya sürükledi. Teknoloji devi Apple geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarındaki ürünlerinin kâr marjını arttırmak amacıyla zam yaptığını açıklamıştı. Apple'dan sonra bir diğer teknoloji devi Samsung'dan da beklenen hamle geldi. Güney Kore merkezli şirket, Türkiye'de satışını yaptığı önemli ürünlerine yüzde 10-15 arası zam yaptı.

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Samsung Türkiye, fiyatı 4 bin 999 TL olan Galaxy Note 8'in fiyatını 5 bin 499 TL'ye çıkarırken; Galaxy S9'un 4 bin 599 TL olan 64 GB'lık sürümünün fiyatı ise 4 bin 899 TL'ye yükseltti. Ayrıca 5 bin 199 TL'den satışa çıkarılan Galaxy S9+ da 5 bin 499 TL oldu.

Telefon devleri Samsung ve Apple'ın cihazlarına yaptığı zamlardan sonra diğer telefon üreticilerinin de cihazlarına zam yapabileceği söylentileri tüketicileri zora sokacağa benziyor.