Apple'dan Samsung'a mesaj var...

Samsung, iPhone’a karşı verdiği mücadelede en son kozu olan Galaxy S4’ü üç gün önce teknoloji dünyasına tanıttı. Apple, New York’ta düzenlenen Samsung etkinliğinin ardından sessizliğini bozdu ve ‘iPhone gücünden hiçbir şey kaybetmedi’ mesajı verdi.



Güney Koreli elektronik üreticisi Samsung, 14 Mart’ta ABD’nin New York kentinde düzenlediği etkinlikte Galaxy S4’ü tüketicilerin karşısına çıkararak Apple’a gözdağı verdi. Android tabanlı telefonların ardından küresel akıllı telefon piyasasının en güçlü ismi olan Apple, sessizliğini web sitesinde beliren yeni bir sayfa açarak bozdu.

Apple’ın yeni sayfasında, ‘iPhone var. Ve her şey onun ardından var’ başlığı yer alıyor. Başlığın altındaki açıklamada ise “iPhone’u diğer her şeyden farklı kılan ne? Belki de bu çok fazla şey yapmanızı sağlamasıdır. Ya da o kadar çok şeyi çok kolay yapmanızı sağlamasıdır. Bunlar, iPhone kullanıcılarının telefonlarını neden sevdiklerini belirttiği iki sebep. Ancak çok fazla başka sebep daha var” ifadesi yer alıyor.

Sayfada, iPhone’un sahip olduğu özellikler uzun bir liste halinde anlatılıyor. iPhone’un tasarımından batarya ömrüne, alüminyum kaplamasından internet bağlantı özelliklerine kadar, kendisini farklı kılan özellikler tüketiciye bir nevi hatırlatılıyor ve cihazın piyasada birbiri ardında beliren yeni telefonlarla arasındaki farka değiniliyor.

Tabii ki iPhone sahip olduğu tüm özelliklerle Samsung Galaxy S4, LG Optimus G veya HTC One gibi telefonları her alanda geride bırakamıyor. Ancak Apple, S4’ün lansmanından iki gün sonra beliren sayfasında ‘iPhone gücünden hiçbir şey kaybetmiş değil’ mesajı vermek istiyor olabilir. Veya iPhone 5S öncesinde bir hazırlık söz konusu olabilir mi?

Apple'ın hazırladığı 'Neden iPhone' sayfasına gitmek için: http://www.apple.com/iphone/why-iphone/