Apple'dan rekor kar açıklaması

T24- Bilişim şirketi, şimdiye kadarki en yüksek çeyrek gelirini elde etti. Apple, 26 Haziran'da biten üçüncü çeyrekte 3,25 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı. Apple, geçen yıl aynı çeyrekte 1,83 milyar dolar kâra ulaşmıştı.



Şirket aynı çeyrekte satış hasılatını da yüzde 61 artırarak, 15,7 milyar dolara çıkardı. Böylece şirket şimdiye kadar en yüksek üç aylık cirosunu elde etmiş oldu. Şirketin söz konusu çeyrekte satış gelirlerinin 14,7 milyar dolar olması bekleniyordu.



Jobs: Yeni ürünlerle büyüleyeceğiz



Apple'ın üçüncü çeyrekteki iPhone satışları, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 61 yükselerek, 8,4 milyon adete çıktı. Apple'ın Haziran ayı başlarında tanıttığı ve anten sorunu nedeniyle başını ağrıtan yeni nesil iPhone4 ise üçüncü çeyreğin son üç gününde 1,7 milyonluk satış rakamını yakaladı.



Aynı çeyrekte 3,3 milyon iPad satan şirketin, Macintosh satışları ise yüzde 33 yükselişle 3,5 milyon oldu. Apple ayrıca, üçüncü çeyrekte 9,4 milyon iPod sattı.



Apple Başkanı Steve Jobs, “iPad müthiş bir çıkış yaptı. Her zamankinden daha fazla Mac satıyoruz. Bu yıl çıkaracağımız yeni ürünlerle büyülemeye devam edeceğiz” dedi.