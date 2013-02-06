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Bilim / Teknoloji

Apple'dan 128 GB'lık iPad

Apple ilk kez en yüksek hafıza olarak tercih ettiği 64GB'lık depolama birimini iki katına çıkardı

06 Şubat 2013 12:22

Apple'ın günler önce duyurduğu 128 GB'lık iPad bugün resmen satışa sunuldu.

Apple, bugüne dek en yüksek hafıza olarak iPhone ve iPad'lerde tercih ettiği 64 GB'lık depolama birimi ilk kez iki katına çıktı.
 
hurriyet.com'da yer alan habere göre, Apple Store'da satışa sunulan 128 GB'lık retina ekranlı en yeni iPad'lerin fiyatı WiFi ve 3G desteğine göre değişiklik gösteriyor. WiFi'lı modeli 799 dolardan satışa sunulurken, 3G/LTE teknolojisini kullanan modeller ise 929 dolarlık fiyat etiketine sahip.
 
64 GB'lık hafızalı modellerde ise WiFi'lı olanı 699, 3G/LTE'li olanı ise 829 dolardan satılıyor. Yani kullanıcılar 64 GB'lık iPad yerine 100 dolar daha fazla ödeyerek 128 GB'lık modeli tercih edebiliyor.

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