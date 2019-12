-Apple'da bir dönem sona erdi NEW YORK (A.A) - 06.10.2011 - Dünyada bilgisayar, müzik ve cep telefonu endüstrisinde getirdiği yeniliklerle milyonlarca insanın günlük alışkınlarını değiştiren Apple'ın efsanevi ismi Steve Jobs, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un iPhone'un yeni modeli iPhone 4S'i tanıtımından bir gün sonra dün 56 yaşında yaşama veda etti. Apple, Jobs'un California'da Palo Alto'daki evinde öldüğünü, öldüğünde eşi ve aile fertlerinin yanında olduğunu açıkladı. Açıklamada, ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken, Jobs'un uzun yıllardır kanserle mücadele ettiği biliniyor. Jobs, 2004 yılında pankreas kanseri tedavisi gördü ve 2009 yılında da karaciğer nakli operasyonu geçirdi. iPhone, iPod, iPad ve Macintosh gibi ürünleri teknoloji dünyasına kazandıran Jobs'un ölümü dünya liderlerinin yanı sıra teknoloji sektöründeki rakiplerini ve hayranlarını üzdü. Apple internet sayfasına ''Steve Jobs: 1955-2011'' başlığıyla Jobs'un siyah beyaz bir fotoğrafını koydu. Apple'ın merkez binasında bayraklar yarıya indirilirken, hayranları Palo Alto'daki evinin yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinde Apple mağazalarının dışında mumlar yaktı ve gül bıraktılar. Jobs'un Palo Alto'daki evinin dışında toplanarak gül bırakan komşuları ve arkadaşları, ''Dünyayı değiştirdiğin için teşekkürler'' yazılı mesajlar yazdılar. -Ağustos'ta CEO'luktan ayrılmıştı- Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Jobs, Ağustos ayında Apple Üst Yöneticiliği (CEO) görevinden ayrılarak yerini Tim Cook'a bırakmıştı. Bu yıl 17 Ocak'ta sağlığıyla ilgili gerekçeler yüzünden dinlenmeye çekilen Jobs, Ağustos ayında görevinden ayrılırken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: ''Apple Yönetim Kurulu ve Apple camiasına; Her zaman, bir gün gelir de Apple CEO'su olarak görevlerimi ve beklentileri daha uzun süre yerine getiremeyecek duruma gelirsem bundan ilk sizin bilginiz olacağını söyledim. Maalesef o gün geldi. Bu vesileyle Apple CEO'luğundan istifa ediyorum. Yönetim Kurulu uygun görürse Yönetim Kurulu Başkanı, direktörü ve Apple çalışanı olarak hizmet etmek istiyorum.'' Walt Disney'in Yönetim Kurulu üyeliğini de sürdüren Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle görevlerinden ayrıldığı üç seferde de Tim Cook yerini doldurmuştu. Sağlık sorunlarıyla boğuşan Jobs sadece Mart ayında tablet bilgisayar İpad'ın tanıtımına ve ABD Başkanı Barack Obama'nın, Slikon Vadisi'nin devlerinin yöneticilerine Beyaz Saray'da verdiği yemeğe katılmıştı. Jobs'un zayıflamış görünümü hastalığının ne kadar kötü olduğu ve Apple'daki görevine devam edip edemeyeceği sorularının ortaya çıkmasına yol açmıştı. Steve Jobs, Amerikalı Joanne Carole Schieble ve Suriye asıllı Abdulfattah John Jandali'nin oğlu olarak 24 Şubat 1955 tarihinde dünyaya geldi. Biyolojik annesi Schieble ve biyolojik babası Jandali Jobs'u Californialı çift Paul ve Clara Jobs'a evlatlık olarak verdi. Jobs'un Mayıs 1978'de kız arkadaşı Chrisann Brennan'dan kızı Lisa Brennan-Jobs dünyaya geldi. Budist olan Jobs 18 Mart 1991 tarihinde Budist töreniyle Yosemite National Park'ta bir otelde Laurene Powell ile evlendi. Jobs'un bu evlilikten Reed, Erin ve Eve adlı üç çocuğu oldu. Jobs'un 2010 yılında kişisel servetinin 8,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. -Dünyanın en değerli teknoloji şirketi- Jobs, arkadaşı Steve Wozniak ile 1 Nisan 1976 tarihinde Silikon Vadisi'nde bir garajda kurduğu Apple'ı dünyanın en değerli teknoloji şirketi haline getirdi. Steve jobs, 1985 yılında dönemin Appel CEO'su John Sculley ile olan anlaşmazlığı yüzünden Apple'dan ayrıldı. Wozniak da istifa etti. Jobs, 1997 yılında Apple'a danışman olarak geri döndü. Apple, 1998 yılında modern görünümlü iMac bilgisayarı piyasaya sürdü. iMac Apple'ın talihini döndürdü ve Jobs iki yıl sonra 2000 yılında Apple'ın CEO'su oldu. Apple, 2001 yılında iPod ile müzik çalar piyasasına dahil oldu. Jobs iPod'u ''Cebinizde 1000 şarkı'' sloganıyla tanıttı. İPod'un başarısı çevrimiçi müzik mağazası iTunes Store ile akıllı telefon iPhone'un önünü açtı. Jobs teknoloji dünyasındaki yeniliklerine 2007 yılında bir yenisini kattı. Apple, akıllı telefon olarak bilinen dokunmatik ekran iPhone'u 2007 yılında piyasaya sürdü. iPhone Apple'ın en fazla satan ürünü, şirket ise dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı oldu. Jobs, en son 2010 yılında tablet bilgisayar iPad'ı dünyaya tanıttı. Ayrıca Walt Disney'in yönetim kurulu üyesi ve yüzde 7,4 ile bu şirketin en büyük hissedarı olan Jobs, bu konumuna Disney, Jobs'un animasyon şirketi ''Pixar Animation Studio''sunu 2006 yılında 8,06 milyar dolara satın aldığında kavuştu. Disney bu şirketi aldıktan sonra şirketin yeni ismi Disney-Pixar oldu. Macintosh bilgisayarlar dahil Apple'ın ürünlerinin arkasındaki itici güç olarak görülen Jobs'un yönetiminde Apple, 351 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli teknoloji şirketi oldu. Apple bu yıl, piyasa değeri bakımından petrol şirketi Exxon'dan sonra ABD'deki en değerli ikinci şirket haline geldi. Apple Ağustos ayında kısa bir süreliğine Exxon Mobil'i geçerek ABD'deki en değerli şirket haline gelmişti. -Ne dediler?- Steve Jobs'un ölümü ''sadece Apple'ı değil onu tüm teknoloji dünyasının simgesi'' olarak görenleri de üzdü. Microsoft'un kurucu ortağı ve başkanı Bill Gates, Jobs'un ölümünü duyduğunda üzüldüğünü söyleyerek, ''Onu çok özleyeceğim'' dedi. Gates, ''Steve ve ben 30 yıl önce tanıştık ve yaşamlarımızın yarısından fazla bir süre meslektaş, rakip ve dost olarak kaldık. Dünya Steve gibi etkileri gelecek birçok nesil tarafından hissedilecek çok derin izler bırakan birini nadiren görüyor. Onunla çalışma şansı yakalayan benim gibi insanlar için, bu delicesine büyük bir onur'' dedi. Nokia CEO'su Stephen Elop Jobs'un ''basitliğe ve zarafete düşkünlüğüyle hatırlanacağını'' söyledi. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ''Steve yol göstericiliğin ve dostluğun için teşekkürler. Yapmaya çalıştığın şeyin dünyayı değiştirebileceğini gösterdiğin için teşekkürler. Seni özleyeceğim'' ifadesini kullandı. Dell CEO'su Michael Dell, ''Bugün dünya hayalgücü yüksek ileri görüşlü birini kaybetti, teknoloji dünyası iz bırakan bir efsaneyi kaybetti ve ben bir dostumu kaybettim. Steve Jobs'un mirası gelecek nesiller tarafından hatırlanacak'' diye konuştu. Google'ın CEO'su Larry Page de Jobs'un ölümüyle ilgili duygularını, ''O, müthiş bir deha ve inanılmaz başarılara imza atan büyük bir adamdı. Siz daha düşünmeden kafanızda düşünmeniz gerekenleri birkaç kelimeyle ifade ederdi. Onun kullanıcı deneyimine odaklanması, bana herzaman diğer herşeyden çok daha fazla ilham verdi'' diyerek dile getirdi. Twıtter CEO'su Dick Costolo da ''Ara sıra nadiren biri gelir sadece çıtayı yükseltmez, tamamen yeni bir ölçü standardı yaratır'' dedi. Jobs hayranları onunla ilgili görüşlerini bloglarda ve Twitter'da yazdıkları mesajlarla dile getirdiler. Chicago'yu ziyaret eden İrlandalı Peter O'Reilly, ''Apple ürünlerinin olmadığı bir dünya hayal edemiyorum'' derken, San Francisco'dan Scott Robbins, ''Elvis Presley ya da John Lennon gibi bazı insanlar bizim çağımızda bir değişimdi'' ifadesini kullandı. Bir twitter mesajında ise, ''3 Apples (3 Elma) dünyayı değiştirdi. Birincisi Havva'yı baştan çıkardı, ikincisi Newton'ın başına düştü ve üçüncüsü Steve Jobs tarafından yarısı ısırılmış olarak dünyaya takdim edildi'' denildi. Steve Jobs ise Stanford Üniversitesi'nde öğrencilere yaptığı konuşmada kendi dünyasını çok basit olarak tanımlamıştı: ''Son 33 yılda her sabah aynaya baktım ve kendime sordum; 'Eğer bugün hayatımın son günü olsaydı, şu anda yaptığımı yapmak ister miydim?' Ve herhangi bir zamanda ard arda birçok günde yanıt 'hayır' olduğunda, biliyorum bir şeyleri değiştirmem lazım.''